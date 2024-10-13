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湖人季中可能啟動交易？　美媒曝仍在尋找中鋒1人選浮現

▲▼湖人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人當家長人戴維斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人這個休賽季在自由市場上靜悄悄，不過《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)近日披露，他們一直在尋求增加1名中鋒到陣中，今夏轉戰巫師的立陶宛長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)再次被點名是洛城的目標之一，他要到今年12月16日以後才能被交易，湖人是否會啟動交易則要視他們開季的表現而定。

《NBC體育》指出，儘管洛城當家長人戴維斯(Anthony Davis)是聯盟最好的中鋒之一，但他個人更偏好打4號位，與一名更「傳統」的中鋒搭檔。《ESPN》名記者查拉尼亞在節目上透露，湖人一直在尋求新增一名中鋒到陣中，「不確定這會在什麼時候發生，但他們已經開始在市場上尋找。」

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查拉尼亞提到幾名湖人前場球員的狀況，伍德(Christian Wood)因膝傷動刀，恐得休養到11月中旬或下旬。海耶斯(Jaxson Hayes)在訓練營表現出色，對湖人來說這是個好消息。另一個需要關注的是上季遭逢血栓的7呎潛力大物科洛科(Christian Koloko)，洛城今夏以雙向合約網羅他。

▲被對手投進致勝絕殺球，湖人戴維斯賽後受訪超不爽。（圖／CFP）

▲湖人戴維斯。（圖／CFP）

「他(科洛科)預計會在這個陣容中扮演潛在的替補角色。根據我們的湖人記者麥克曼明(Dave McMenamin)和我聽到的內部消息，湖人隊醫對他能通過聯盟的健康檢查小組的審核很有信心，儘管這仍是一個正在進行的過程。」查拉尼亞說，「湖人在等待聯盟和球員工會對他的許可答覆，這將是一個需要密切關注的主要因素，因為Koloko本來預計會在湖人本季末扮演潛在角色。」

《NBC體育》分析，伍德會得分但防守能力不足，海耶斯和科洛科運動能力出色卻技巧還不足，他們都無法填補球隊目前需要的角色，湖人可能重新將目光放到立陶宛長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)身上，儘管今夏沒能成功延攬他入隊，不過瓦倫修納斯所屬的巫師正在重建，仍有可能交易他。

▲▼國王萊爾斯、鵜鶘瓦倫修納斯。（圖／CFP）

▲立陶宛長人瓦倫修納斯。（圖／CFP）

由於瓦倫修納斯今夏才與巫師簽約，他要到12月16日之後才能被交易。湖人手上有幾枚首輪選秀權和一些年輕球員可供交易，《NBC體育》認為，他們可能會視賽季前三分之一到一半的表現，來決定是否要啟動交易。

如果開季迅速進入狀況，且有望進入前5種子，他們可能會放棄那些未來的選秀權，全力爭取「現在的勝利」。相對的，如果只是為了拚附加賽，聯盟內部普遍認為他們不太可能放棄選秀權來重建，只是為了變得「稍微好一點」。

關鍵字： NBA湖人戴維斯巫師瓦倫修納斯

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