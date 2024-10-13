不當國防部長了！張育成菜鳥變裝：叫我章魚成　笑稱想剪頭髮

▲▼悍將菜鳥日變裝。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將狀元郎張育成13日參加「菜鳥日」活動，打扮成「章魚」自嘲變成「章魚成」，還開玩笑呼籲大家，「不用叫我『國防部長』了！」

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悍將菜鳥日以海陸動物為扮演主題，張育成與其他菜鳥一起化身各種動物，張育成一抽就抽到章魚，他笑言，「我的頭髮滿適合的，可惜沒有露出頭髮，差點想剪掉頭髮，因為太熱了」隨後又開玩笑，「希望明年還可以繼續當菜鳥。別鬧了！好熱！」不過仍很好奇明年的變裝主題。

張育成扮成章魚和大家互動，全場又跳又叫，玩遊戲也特別投入，他表示，「穿很多的動物，都是不想抽到，像是魟魚、鯊魚、長頸鹿、馬，跟他們比起來我的很輕鬆，頭被包住而已，身體很涼。」受訪過程中，又自嗨起來說，「大家叫我章魚成，不要再叫我國防部長。」引起在場記者歡笑聲。

張育成透露之前在印地安人（現守護者）有參加過變裝活動，當時穿緊身韻律服，露肚子。看到悍將隊友全部化身不同動物，也讓他覺得相當有趣，「最好笑的是阿旺（林旺熙）的綠毛蟲。」

返台第一個球季，參加球迷活動，張育成表示，「第一次參加與球迷近距離互動的活動，真是太棒了，我覺得跟他們擊掌、聊天很開心，滿分一級棒的活動。已經『燒聲』了，看我多開心。」

張育成的手指還有傷勢，他預計先休息養好傷，開始恢復訓練，若順利的話，11月開始打擊訓練，預計12月到美國找之前的教練，針對整體打擊狀況需要調整的部分。「希望不管是我個人或團隊，明年都有更好的成績。」



「陸地組」

王念好：熊

陳聖文：小馬

林旺熙：綠毛蟲

高捷：松鼠

林育辰：驢子

李祐賢：螳螂

陳愷佑：斑馬

林莛淯：浣熊

爾曼羅索普：長頸鹿

楊皓然：袋鼠

「海洋組」

張育成：章魚

張奕：魟魚

陳鐿中：海馬

陳品宏：企鵝

盧柏華：水獺

楊閔貽：海龜

黃英奇：魷魚

潘瑋祥：螃蟹

豊暐：鎚頭鯊