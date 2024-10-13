多明尼加12強添生力軍　繼德保拉後、統一獅洋投裴瑞茲入選

▲統一獅隊洋將裴瑞茲。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／綜合報導

多明尼加隊將與台灣隊在世界棒球12強賽中同組競爭，近期透過社群陸續公布陣容。除了中信兄弟的德保拉已確定入選，統一獅隊的裴瑞茲（Hector Perez）也將加入。

裴瑞茲擁有短暫的大聯盟經驗，今年轉戰中職加入統一獅隊，成為球隊的主力中繼投手。本賽季他共出賽36場，全部為後援，投出54局，取得3勝2敗、13次中繼成功和8次救援成功，防禦率為1.50。

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多明尼加隊日前也公布，2020年韓職MVP得主、外野手小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）將加入隊伍。他本季回歸KT巫師，全勤出賽144場，打擊率.329、32轟、112打點、108得分，成為KT巫師闖進季後賽的重要功臣。隨著KT巫師在季後賽不敵斗山熊結束賽季，他也將全力備戰即將開打的世界12強賽。

此外，球隊還公布了今年在雙城隊有出賽紀錄的後援投手卡斯提歐（Diego Castillo）入選。他今年出賽7場，防禦率為2.70。同時，今年在墨西哥聯盟效力，擁有4個賽季大聯盟經驗的內野手古提耶瑞茲（Kelvin Gutierrez）也在名單之列。