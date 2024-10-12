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高雄海神全員得分擊敗夢想家　吳曉謹全方位表現笑稱「骰到六」

▲▼高雄海神吳曉謹、比斯赫。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄海神吳曉謹。（圖／高雄全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊熱身賽12日交手福爾摩沙夢想家隊，出賽13人皆有得分貢獻，團隊籃板、助攻皆優於對手，並飆進11記三分球，吳曉謹6投4中，比斯赫外線也4投3中，終場118比93笑納2連勝。

來自荷蘭的比斯赫此役繳出全方面數據，斬獲18分含7罰俱中，三分球手感也很火燙，合計4投3中，外帶5籃板、2助攻。相較前役，比斯赫認為在得分之外，他更在意防守表現，比前一場更強勢。

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生涯首度到亞洲征戰，比斯赫此役難得場邊有家人助陣，讓他打起來更起勁，比斯赫說，「擔任機長的叔叔這幾天剛好飛到台灣，藉此機會邀請他來看球。整個賽季很長，在海外工作，有家人跟團隊的支持很開心，剛好今天表現也不錯。」

▲▼高雄海神吳曉謹、比斯赫。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄海神吳曉謹。（圖／高雄全家海神提供）

熱身賽首度登場的摩爾斯繳全隊最佳22分、8籃板，威勝16分、12籃板「雙十」，率海神上半場取得15分領先，易籃後比斯赫、吳曉謹外線連發，第3節打出31比18攻勢，末節呂威霆、勤明慶挺身，將領先擴大到25分。

總教練費雪指出，團隊此役壓迫、包夾等侵略性防守有進步，進攻端傳導不錯有24個，唯獨20失誤稍嫌過多，得持續修正。

下週迎接開幕戰，教練費雪針對團隊陣容板凳輪替的適應部分，希望球員對自己的角色更熟悉，「將防守擺第一，做好全場壓迫，好的進攻機會自然會來。」

吳曉謹繳出本土最佳13分含4記三分球，另挹注3籃板、助攻、抄截各2，他笑說，「骰到六，按照教練的要求，從防守做起，外線有機會就出手。」 

▲▼高雄海神吳曉謹、比斯赫。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄海神比斯赫。（圖／高雄全家海神提供）

關鍵字： TPBL高雄全家海神吳曉謹比斯赫

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