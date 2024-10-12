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韓職樂天巨人明年春訓移師台南亞太球場　團長談兩大優勢

▲台南市長黃偉哲10月8日代表市府與韓國樂天巨人棒球隊正式簽署合作備忘錄，該隊將在2025年開始在台南亞太國際棒球訓練中心進行春訓及交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲10月8日代表市府與韓國樂天巨人棒球隊正式簽署合作備忘錄，該隊將在2025年開始在台南亞太國際棒球訓練中心進行春訓及交流。（圖／記者林東良翻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職樂天巨人12日正式宣布，將在明年春訓移師台南亞太棒球場，「與台灣台南市簽訂合作備忘錄。」樂天巨人團長朴俊赫（音譯）談到兩大氣候優勢，氣溫暖、降雨量少。

根據該協議，樂天巨人將於1月25日至2月21日在台南亞太國際棒球訓練中心舉辦為期25天的移地訓練。台南市政府提供整體場地設施，包含主棒球場、副棒球場、室內練習場，重訓室等。

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韓媒《SPOTV》報導介紹亞太國際棒球訓練中心，該中心落成於2019年，設施先進可作為職業球隊的訓練場所。此外，與美國相比，台灣被認為是管理球隊狀況最佳訓練地點，包含移動距離短、無需適應時差和溫暖的天氣等優勢。

樂天巨人團長朴俊赫（音譯）表示，「台灣冬季氣候非常適合訓練，氣溫暖、降雨量少，是春訓的理想地點。希望透過這次合作，提升兩國合作。」

樂天巨人2018年至2019年也曾安排過一、二軍在高雄國慶青埔球場春訓，不過近年由Kiwoom英雄與該球場建立長久合作關係。

關鍵字： 韓職樂天巨人台南春訓棒球

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