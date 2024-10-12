達比修有加入「問天群組」　先發6.2局失2分坦言失望

▲▼達比修有。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（12日）在國聯分區系列賽G5勝出，教士日籍投手達比修有先發登板，繳出6.2局失2分，但最終因為缺乏打線支援，教士以0比2不敵道奇，結束了季後賽的旅程，最終以2勝3敗的成績被淘汰。

賽後，達比修有坦言很失望，表達自己對於結束季後賽的心情，「這種感覺有點不真實，我現在還不敢相信。」，他也提到，對自己與大谷的對決感到滿意，「我覺得大谷在這方面比我更謹慎，但我能夠成功施展我所思考的投球策略，在某種程度上是件好事。」

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達比修有本場有效地利用了110公里的曲球，透過變化幅度和速差成功擾亂了對手的打線，尤其是面對大谷翔平的打席。大谷在這場比賽中被達比修有壓制，四打數無安打，並且吞下三次三振。

Yu Darvish K'ing Shohei with a Slow Curveball.



4th K thru 6. pic.twitter.com/lPwRMkFdl9 — Rob Friedman (@PitchingNinja) October 12, 2024

達比修有在第二局遭到赫南德茲（Kiké Hernández）擊出陽春砲，但他在接下來的三至六局中成功讓對方三上三下。然而，在第七局，一人出局時，他又被赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出一支致命的全壘打，最終在七局被迫下場。

達比修有在G2也曾與大谷對戰，結果同樣是三打數無安打。這讓他對自己的投球策略更加自信，並認為能夠有效地限制大谷的表現是他這場比賽的一個亮點。