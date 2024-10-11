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韓國宣布12強賽35人培訓名單　亞運金牌11人入選

▲亞運棒球南韓以0：4遭中華隊完封。（圖／記者林敬旻攝）

▲亞運棒球南韓。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽即將於11月開打，中華隊開幕戰對手韓國隊11日公布35人集訓名單，將展開備戰。

根據規定，世界12強賽可以在開幕前再更換戰力，因此韓國選訓委員會決定增加培訓球員，會在韓職季後賽與集訓期間持續觀察球員，以確認最終28名參賽名單。

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依據隊伍來看，LG雙子6人、KT巫師4人、SSG登陸者2人、NC恐龍3人、斗山熊4人、起亞虎7人、樂天巨人2人、三星獅4人、韓華鷹1人、Kiwoom英雄2人入選。依守備位置劃分，有17名投手、3名捕手、9名內野手、6名外野手。斗山的金澤研是唯一入選名單的新人選手。

選訓委員會以20多歲球員為主體，評估他們在2026年經典賽、2028年奧運會都有機會繳出不錯的表現。繼去年亞運之後，韓職持續放眼未來，盼能找出具備競爭性的未來戰力。

韓國隊將與中華隊、日本隊、古巴隊、多明尼加隊及澳洲隊分在B組，11月13日至18日在台灣進行預賽，複賽將於日本東京開打。

杭州亞運班底11人入列，包含元兑仁（三星）、崔智旻（起亞）、郭彬（斗山）、朴英賢（KT）、金亨俊（NC）、朴成韓（SSG）、金周元（NC）、文保景（LG）、金智燦（三星）、崔元準（起亞）、尹棟熙（樂天）。此外，三星外野球星具滋昱也在列，以及今年大放異彩的起亞新秀金倒英也入選。

關鍵字： 世界12強賽中華隊韓國隊選訓會年輕球員

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