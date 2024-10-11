守護者逼出G5！弗萊代打轟出逆轉全壘打創隊史

DAVID FRY HOMERS FOR THE LEAD BACK! pic.twitter.com/iFaJ0xKFCz — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 11, 2024

▲守護者弗萊（David Fry）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

守護者11日（台灣時間）與老虎交手美聯分區系列賽G4，守護者靠著弗萊（David Fry）代打一棒當英雄，轟出逆轉全壘打，以5比4獲勝，逼出第5戰。

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湯瑪斯（Lane Thomas）適時安打助守護者1局上先馳得點，老虎2局下靠2個保送、1支安打攻佔滿壘，由史威尼（Trey Sweeney）高飛犧牲打追平比數。

守護者5局上靠拉米瑞茲（José Ramírez）開轟超前，但又遭到老虎5局下麥金斯崔（Zach McKinstry）回敬一轟扳平比數。裴瑞茲（Wenceel Pérez）6局下適時安打讓老虎取得3比2領先。

關鍵7局上兩出局後，關（Steven Kwan）掃出安打，弗萊隨後轟出兩分砲逆轉戰局，以4比3領先。雙方在9局互相攻下1分，最終守護者仍順利守住1分差勝利。

據大聯盟官網報導，這是守護者自1997年世界大賽第六戰以來，首次在可能遭到淘汰的比賽中獲得勝利，這也是守護者隊史首次由代打的打者在季後賽建功，轟出超前分全壘打。