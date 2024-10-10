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NBA生化人！　馬刺224公分王牌溫班亞瑪秀切入風車爆扣

記者杜奕君／綜合報導

「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺10日在熱身賽終於迎接跨世代組合，現年20歲的「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)與39歲的「控衛之神」保羅(Chris Paul)合體連線，上演精彩空中接力爆扣戲碼。身高224公分的溫班亞瑪更在一次假動作後單刀切入，上演小風車灌籃轟炸，讓球迷見識到擁有生化人等級體型的他，仍在持續進化成果。

上季首度站上NBA舞台，溫班亞瑪就在馬刺細心培養下，繳出21.4分、10.6籃板、3.9助攻，外帶1.2抄截、3.6阻攻，除了拿下年度新人王、年度阻攻王外，也風光入選年度防守第1隊，可說在菜鳥賽季就迎來大豐收。

而本季為了幫助溫班亞瑪持續成長，馬刺更在休賽季補強沙場老將，昔日巔峰時期曾有「控衛之神」稱號的保羅，讓他在後場幫助溫班亞瑪持續成長。

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今日CP3在馬刺首秀，就和溫班亞瑪完成令球迷驚艷的空中接力爆扣，而溫班亞瑪也自行操刀，一次三分線外的虛晃投籃假動作騙起對手後，僅運球一次就殺入禁區，完成風車式單臂重扣，展現不可思議的身體天賦條件。

溫班亞瑪今日僅出賽23分5秒，全場攻下11分、9籃板、4助攻、3阻攻表現出色，馬刺最終也以107比97贏得勝利。

▲馬刺溫班亞瑪大秀風車式車輪爆扣美技。（圖／路透）

▲馬刺溫班亞瑪大秀風車式車輪爆扣美技。（圖／路透）

關鍵字： 溫班亞瑪馬刺斑馬NBAVictor Wembanyama

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