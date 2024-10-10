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大都會淘汰費城人　阿隆索嗨喊：一生中打過的最有趣的棒球

▲▼阿隆索。（圖／路透）

▲▼阿隆索。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）在球季結束將成為自由球員，如紐約大都會隊無法再晉級系列賽，極有可能是阿隆索身披大都會球衣的最後一個打席。在與費城人的四場比賽中，阿隆索擊出了三支全壘打，幫助大都會時隔九年再次進入國聯冠軍賽，也延續了自己的大都會生涯。阿隆索對於背水一戰的心情說道，「雖然很高壓，但是我一生中打過的最有趣的棒球，沒有什麼能比這更好了。」

2016年，他在佛羅里達大學被大都會隊選中，阿隆索在大都會效力了六年，個人226支全壘打在球隊歷史上排名第三。如果阿隆索明年續披大都會戰袍，極有可能會超越萊特（David Wright）的242支以及史卓貝瑞（Darryl Strawberry）252支的全壘打數，站上大都會隊史全壘打數第一。

阿隆索目前季後賽三支全壘打都是向右外野擊出，在例行賽，阿隆索只有四支全壘打是向右打的。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）對此現象表示樂觀，「當他做到這一點（往右外野開轟）時，我們知道他是這個賽季最棒的強打者，無論投手將球投到哪裡，他都有能力開轟。」

阿隆索目前在季後賽取得六次保送，且當關鍵時刻來臨，阿隆索總是能取得保送，目前保持高水準的1.069上壘率。針對自身高保送率，阿隆索表示，「我只想保持專注，每一天策略都不同，每一次打擊也不同。」，阿隆索補充道，「你可以想要強迫事情發生，但我會繼續保持我的打法，讓比賽自然而然地進行。」

接下來，大都會將於國聯冠軍賽的系列賽，面對聖地牙哥教士或洛杉磯道奇，目前教士隊與道奇隊系列賽戰成2比2平手，本週六即將迎天王山之戰。

 
關鍵字： MLB阿隆索全壘打保送

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