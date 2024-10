大都會淘汰費城人　阿隆索嗨喊：一生中打過的最有趣的棒球

▲▼阿隆索。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)在球季結束將成為自由球員,如紐約大都會隊無法再晉級系列賽,極有可能是阿隆索身披大都會球衣的最後一個打席。在與費城人的四場比賽中,阿隆索擊出了三支全壘打,幫助大都會時隔九年再次進入國聯冠軍賽,也延續了自己的大都會生涯。阿隆索對於背水一戰的心情說道,「雖然很高壓,但是我一生中打過的最有趣的棒球,沒有什麼能比這更好了。」

????????????????Pete Alonso is chugging beer and dancing ???????????????? pic.twitter.com/4BqU2SBvHJ

2016年,他在佛羅里達大學被大都會隊選中,阿隆索在大都會效力了六年,個人226支全壘打在球隊歷史上排名第三。如果阿隆索明年續披大都會戰袍,極有可能會超越萊特(David Wright)的242支以及史卓貝瑞(Darryl Strawberry)252支的全壘打數,站上大都會隊史全壘打數第一。

阿隆索目前季後賽三支全壘打都是向右外野擊出,在例行賽,阿隆索只有四支全壘打是向右打的。大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)對此現象表示樂觀,「當他做到這一點(往右外野開轟)時,我們知道他是這個賽季最棒的強打者,無論投手將球投到哪裡,他都有能力開轟。」

Every single broadcast call of Pete Alonso's series-clinching HR in the 9th inning today.



Includes Spanish call & Brewers radio. pic.twitter.com/zrjBOn0LKe