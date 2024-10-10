史坦頓一棒當英雄！洋基3比2險勝皇家　取得聽牌優勢

▲史坦頓（Giancarlo Stanton）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

賽前以1勝1敗平手的洋基與皇家10日（台灣時間）交手美聯分區系列賽G3，史坦頓（Giancarlo Stanton）關鍵時刻開轟，率隊以3比2獲勝，助洋基取得聽牌優勢。

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洋基4局上突破，索托（Juan Soto）保送，兩出局後史坦頓掃出二壘安打先馳得點。5局上沃爾普（Anthony Volpe）安打開路，兩保送後，索托高飛犧牲打再下一城。

皇家5局下馬上展開反攻，兩出局後佛雷澤（Adam Frazier）敲安打，伊斯貝爾（Kyle Isbel）掃二壘安打追回1分，馬西（Michael Massey）掃出三壘安打扳平比數。

關鍵8局上史坦頓轟出陽春砲，將比數超前為3比2，最終洋基就以1分差險勝。史坦頓單場3安打猛打賞，包含1轟，還跑出1次盜壘成功。這是他季後賽同時開轟、盜壘的第二次，並列隊史第二。賈吉則陷入低潮，4打數無安打。

洋基施密特（Clarke Schmidt）先發4.2局，被敲4安打，奪4次三振，失2分退場。牛棚陣中霍姆斯（Clay Holmes）、卡恩（Tommy Kahnle）各投1.1局穩住戰局，威佛（Luke Weaver）後援1.2局守住勝利。