林昀儒跌出世界前10！亞錦賽兼4項成考驗　高承睿名次再創新高

▲台灣桌球一哥林昀儒跌出世界前10。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒在WTT中國大滿貫賽首輪爆冷出局，本周世界排名跌到第11，創下去年10月底以來的個人新低。最近顯出疲態的小林同學，本周還得在亞錦賽身兼4項，恐成嚴峻考驗。另外，挺進中國大滿貫賽16強的「柚子同學」高承睿，又往上提升1個名次，來到世界第22，再次刷新個人最佳紀錄。

在巴黎奧運兼3項的林昀儒，奧運結束後繼續征戰日本T聯賽、WTT賽事，上個月澳門冠軍賽止步8強，最近中國大滿貫賽則不敵他從未輸過的瑞典好手卡爾柏格(Anton Kallberg)，在首輪就爆冷出局，小林同學本周世界排名跌出前10，下滑到第11，創下去年10月底滑落到第12以來的個人新低。

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▲台灣桌球一哥林昀儒亞錦賽身負重任。（圖／路透）

教練偉關晴光日前受訪時曾坦承，林昀儒身體有些疲累，影響了他在中國大滿貫賽的發揮。小林同學本周亞錦賽身負重任，得兼顧男團、男單、男雙和混雙4項，勢必對他的體能又是一大考驗。

▲高承睿排名再創新高。（圖／翻攝自WTT官網）

被WTT點名為3大崛起新星之一的「柚子同學」高承睿，在中國大滿貫賽男單與男雙都闖入16強，本周再提升1個名次，來到世界第22，再度刷新個人最佳紀錄。

在中國大滿貫賽結束後，男單世界前10出現一些變動，其中最引人注目的是，近來連拿3冠的中國19歲新星「小石頭」林詩棟，他上周擊敗即將退休的桌壇傳奇馬龍，首度在大滿貫賽男單封王，收穫2000分積分，一舉竄升世界第3。

▲中國桌壇新星林詩棟竄升世界第3。（圖／翻攝ˋ自WTT官網）