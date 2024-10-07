勝騎士獨居勝投王　餅總談季後挑戰賽：已有心理準備

▲統一獅隊洋將勝騎士。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅7日作客富邦悍將，賽前勝騎士與樂天桃猿以13勝並列勝投王，此戰他在雨中完投5局失3分，有2分責失，獅隊最終以6比3獲勝，勝騎士拿下本季第14勝，有望勝投王。

首局獅隊就發動攻勢，林佳緯安打後，邱智呈掃二壘安打先馳得點，潘傑楷適時安打再下一城，林安可隨後轟兩分砲，將比數拉開至4比0。

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悍將先發洋投2局上單局4保送奉送1分。悍將2局下反攻，董子恩保送後，蔡佳諺擊出滾地球，靠游擊手失誤，攻佔一、二壘，周佳樂、豊暐掃安打進帳1分，3局下王念好敲生涯首轟，是一發陽春砲，再追回1分。

4局上林祖傑、邱智呈掃安打，潘傑楷擊出高飛犧牲打追加1分，拉開至6比2。悍將5局下再由王正棠敲安打追加1分，不過雨勢過大，最終提前5局結束。

由於兄弟確定全年戰績第一，統一獅將與樂天桃猿進行季後挑戰賽，統一獅總教練林岳平表示，「有心理準備，其實已經做好準備，剩下這3場補賽，讓選手挑戰到位，挑戰賽好好發揮。」

獅隊補賽至10日為止，12日季後賽挑戰賽開打，中間僅休息一天，餅總說，「希望選手心態心理進入備戰狀態，投手安排需要稍微研究研究。」