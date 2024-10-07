媒體日就預告？新控球之神棄Nike投奔PUMA　獲重磅球鞋合約

BREAKING: Pacers All-Star point guard Tyrese Haliburton has signed a massive multi-year shoe deal with Puma to become a future face of the company. ????✍️ pic.twitter.com/uvBu4f0rIR — Nick DePaula (@NickDePaula) October 6, 2024

記者游郁香／綜合報導

溜馬「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)日前出席媒體日，腳上不是穿球鞋而是皮鞋，他這麼做的原因今(7)日曝光，據《Boardroom》記者狄波拉(Nick DePaula)的消息，他告別從大學就開始合作的運動品牌Nike，與PUMA簽下一紙「重磅」複數年球鞋合約，預計將成為PUMA的未來門面。

24歲的哈利伯頓上季以場均10.9助攻榮登「助攻王」，他上半季展現驚人的助攻失誤比以及精準的三分投射能力，加上率隊闖入季中錦標賽決賽，讓他連2年進入全明星賽，還贏得「新控球之神」的美名，可惜下半季受傷勢困擾，整體狀態下滑。

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▲溜馬主控哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓今夏代表美國男籃出征巴黎奧運，也因為出現小腿傷勢，只打了3場比賽，場均上場不到9分鐘，摘金後他自嘲，「分組報告什麼都沒做就拿到A的成績。」

哈利伯頓去年簽下5年最高可達2.6億美元(約83.6億台幣)的超級大約，這紙合約將在新賽季開始生效，根據《Boardroom》記者狄波拉的消息，溜馬少主最近又獲得另一紙重磅合約，他與PUMA簽署了總價相當可觀的複數年球鞋合約，預計成為該品牌未來的門面，不過合約的具體細節尚未曝光。

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／翻攝自IG／tyresehaliburton）

值得一提的是，哈利伯頓日前穿著皮鞋出席媒體日，當時就曾引起關注，他這麼做的原因如今揭曉。自就讀愛荷華州立大學開始，哈利伯頓就是Nike旗下的運動員，他2020年選秀會被國王以第12順位選中後，他與Nike簽下球鞋合約。

PUMA最近力推去年探花、拓荒者後衛亨德森(Scoot Henderson)，這位20歲小將是聯盟少數在菜鳥季就推出簽名鞋的球員之一，他日前在媒體日展示了自己的第2代簽名鞋。名氣與實力都在亨德森之上的哈利伯頓轉投PUMA後，何時會推出個人簽名鞋款，備受矚目。