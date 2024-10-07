俞俊安曝爸爸1周前「神預測」　早預料他能奪美巡冠軍

▲台灣高球好手俞俊安在桑德森農場錦標賽封王，賽後特別感謝雙親。（圖／翻攝自Facebook／PGA TOUR）

文／中央社

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天拿下PGA桑德森農場錦標賽冠軍，賽後他透露，爸爸在7天前到球場時，就曾預言能奪冠。

俞俊安在賽後PGA官方記者會上透露，上周到球場練球時，「爸爸開車載我，結果一到球場就看到停車位，原本爸爸打算停進去，但我就跟爸爸說，這是歷屆冠軍的保留車位，沒想到爸爸竟回我說，好吧，那我們明年再來停。」

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俞俊安情緒有些激動地表示，「真的很感謝爸媽一直以來都這麼相信我，這次他們跟著我一起從台灣來到美國，還在果嶺旁見證這一刻。謝謝爸媽送我到美國唸書、陪著我轉職業，或許我不常看到他們，但爸媽絕對是我奪冠很重要的部分。」

談到正規比賽的最後1洞，俞俊安強調，「我知道最後1洞一定要抓博蒂才有機會將比賽逼入延長賽，所以我告訴自己一定要冷靜，那個博蒂推桿大概18呎（官網數據15呎），很開心能推進。」

俞俊安提到，他很喜歡這座球場，覺得這裡的設置非常適合發揮，「今年來到這裡，教練就告訴我很有機會（奪冠），要我好好把握，做好所有該做的事情。」

俞俊安表示，大家都說第1勝總是特別難忘，「我想對我來說也是這樣」，到現在還是非常興奮、覺得不可思議，接下來的比賽他也會繼續努力。