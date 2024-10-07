NBA首對父子同場打球！　詹皇為布朗尼製造砍三分機會

LeBron James. Bronny James.



The father-son duo share the court for the first time together! pic.twitter.com/93hC7k64gK — NBA (@NBA) October 7, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人今(7)日迎來第2場季前熱身賽，排出完整先發陣容出戰太陽，詹姆斯(LeBron James)父子在第2節前4分09秒同場拚戰，寫下NBA歷史新頁，詹皇這段時間砍進一顆三分外帶一記三分打，並替度過20歲生日的大兒子布朗尼(Bronny James)製造砍三分的機會，可惜布朗尼沒能把握住。

LeBron James & Bronny James in the NBA now & then.



From holding him as a baby on the court after a game, to playing with him on the court! pic.twitter.com/f10hJ5dl90 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 7, 2024

對於外界高度期待看到詹姆斯父子同場，洛城新帥瑞迪克(JJ Redick)今日賽前表示，他計劃讓兩人在比賽的自然節奏中一起上場，而不是以「噱頭」的方式，「這感覺很超現實，我非常榮幸能夠成為歷史的一部分。」

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▲湖人詹姆斯與兒子布朗尼。（圖／路透）

最終瑞迪克在次節開始時啟用了詹皇父子，兩人一起走上場，寫下NBA歷史性的一刻，父子倆一起打了4分09秒，這段時間詹皇砍進一顆三分球，並完成一記三分打，還替今日度過20歲生日的布朗尼製造砍三分的機會，可惜布朗尼投丟了。

▲湖人布朗尼。（圖／路透）

詹姆斯父子同場的時間裡，湖人被對手多得了4分，布朗尼在上半場還剩7分51秒時被文森(Gabe Vincent)替換下場。詹皇上半場攻下19分、5籃板和4助攻，外帶2火鍋，搭檔戴維斯(Anthony Davis)拿下17分、8籃板和3助攻，另有1抄截，湖人前2節打完拉開69比57、12分領先。