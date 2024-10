NBA首對父子同場打球！　詹皇為布朗尼製造砍三分機會

LeBron James. Bronny James. The father-son duo share the court for the first time together! pic.twitter.com/93hC7k64gK

記者游郁香/綜合報導

湖人今(7)日迎來第2場季前熱身賽,排出完整先發陣容出戰太陽,詹姆斯(LeBron James)父子在第2節前4分09秒同場拚戰,寫下NBA歷史新頁,詹皇這段時間砍進一顆三分外帶一記三分打,並替度過20歲生日的大兒子布朗尼(Bronny James)製造砍三分的機會,可惜布朗尼沒能把握住。

