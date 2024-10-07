震撼交易後首秀！唐斯披尼克戰袍三分打鐵　15分鐘拿10分4籃板

記者游郁香／綜合報導

4屆全明星長人唐斯(Karl-Anthony Towns)遭到灰狼「震撼交易」後，今(7)日首次披上新東家尼克戰袍出戰季前熱身賽，與其他4名紐約主力一起先發，他上場15分鐘拿下10分、4籃板和2抄截，5次三分出手僅命中1球，來自主控布朗森(Jalen Brunson)的傳球，紐約終場以111比109險勝黃蜂。

Josh Hart & Jalen Brunson talk to Karl-Anthony Towns pic.twitter.com/mhnaM9sOLh — New York Basketball (@NBA_NewYork) October 6, 2024

尼克上周正式完成「重磅」3方交易，網羅了前灰狼一哥唐斯，希望他的到來能替球隊拉開場上空間，釋放主控布朗森在禁區的破壞力。兩人今日首次搭檔，布朗森在一次快攻中考慮是否要1對2進攻，最終他退回到外線，把球傳給唐斯，唐斯在防守球員面前命中個人此戰唯一一記三分。

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▲唐斯今日迎來尼克首秀。（圖／翻攝自X／NEW YORK KNICKS）

剛加入尼克的唐斯隨著比賽進行，逐漸進入狀況，不過他的外線手感始終冰冷，三分5投僅1中，他整場出賽15分鐘，7投2中貢獻10分、4籃板和2抄截；主控布朗森則是11投5中拿下12分、3助攻和1籃板，兩人都只打了上半場。

唐斯談到自己的尼克首秀很興奮，「我知道他們的天賦，所以這只是和他們一起打球的問題。終於穿上尼克球衣並進行5對5的比賽，真的很酷。」雖然不確定要花多久的時間才能與隊友培養默契，不過唐斯強調，「每天都在學習彼此的習性並不斷改進，這才是關鍵。」

▲尼克主控布朗森。（圖／翻攝自X／NEW YORK KNICKS）

布朗森也說，「這絕對需要時間，但當人們願意為了勝利付出一切時，最終會流暢起來。我們一直在溝通，我們在同一個頁面上，我們很高興成為隊友。」

主帥席波杜(Tom Thibodeau)則提到，「我知道比賽會有些不順，我們有一些需要改進的地方。他們顯然需要時間，所以我希望他們能先適應，開幕戰就在眼前，我們需要做好準備。」