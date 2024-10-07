再見安打驚險勝出！費城人7:6大都會　系列賽1:1戰平

記者王真魚／綜合報導

國聯分區系列賽G2，費城人隊卡斯提拉諾斯（Nick Castellanos）從大都會梅吉爾（Tylor Megill）手中擊出再見安打，率隊終場7比6勝出，將戰局扳成1-1平手。

比賽戰到9局最後一刻才分出勝負。大都會文托斯（Mark Vientos）、阿隆索（Pete Alonso）先後在3、6局開轟，其中阿隆索連2場擊出全壘打。

哈波（Bryce Harper）6局回敬2分砲追分，卡斯提拉諾斯隨後也擊出陽春砲，兩人「背靠背」開轟扳平比數。

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7局上，尼莫（Brandon Nimmo）開轟要回領先，不過大都會8局哈波、卡斯提拉諾斯再度串連攻勢，並靠史托特（Bryson Stott）長打超前，隨後再靠滾地球多攻下1分保險分。

9局上，文托斯擊出本場第2轟，且是2分砲，將戰局拉回原點。

9局下，梅吉爾登板，先解決了兩名打者，但保送了哈波。下一棒卡斯提拉諾斯再度連線，敲出重要的一擊。

卡斯提拉諾斯直言，難以置信，「如果他用速球讓我出局也沒關係。我寧願那樣，也不願揮到地面上的球。這太不可思議了，但系列賽現在打平了。現在我們要去紐約了，還有很多比賽要打。」

兩隊系列賽目前戰成平手，第3場比賽將於週二（美國時間）在紐約舉行，這是大都會隊自9月22日以來的首場主場比賽。

▲卡斯提拉諾（Nick Castellanos）敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）