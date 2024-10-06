FMVP李愷諺赴美找林書豪練球收穫滿滿　「想看他私底下練什麼」

▲新北國王李愷諺。（圖／新北國王提供）

文／中央社

拿到台灣職籃P. LEAGUE+上個賽季總冠軍賽最有價值球員（MVP）的新北國王後衛李愷諺，為了讓自己持續進步，暑假特地到美國找林書豪一起訓練，他笑說：「收穫真的很多。」

新北國王去年還在PLG，今年轉戰到新的台灣職籃大聯盟（TPBL），李愷諺的對手也跟著變多，讓他起了念頭，決定連續3年都飛到美國找林書豪一起練球。

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李愷諺在接受中央社記者訪問時表示，因為前2年都有去，感覺還不錯，所以今年也特地跑去找「豪哥」一起練球，「主要是想要看看他在休賽季私底下都做些什麼訓練，這趟去待了2個多星期，確實收穫滿滿。」

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

林書豪提到李愷諺也讚譽有加，「他這個休假季確實展現出企圖心，尤其在進攻的對抗上，展現了不一樣的打法，整體來說都進步不少。」

今天國王熱身賽首戰，李愷諺就打了35分鐘，他開玩笑說：「以往我們球隊都是季中才會有傷兵潮，但今年開季前就出現了，所以我們也只能打這麼多的時間。」

李愷諺表示，熱身賽就是拿來犯錯的，所以這場比賽還是有很多檢討的空間，「畢竟還是有新的洋將，也有些加入輪替的本土球員，所以還需要再多加磨合培養默契」。