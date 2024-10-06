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台灣世界盃體操挑戰賽傳捷報　林冠儀吊環奪銀、蕭佑然鞍馬摘銅

▲▼台灣體操好手林冠儀獲得吊環銀牌、蕭佑然拿下鞍馬銅牌，教練鄭焜杰（中）。（圖／翻攝自IG／yu_jan_1209）

▲台灣體操好手林冠儀（左）獲得吊環銀牌、蕭佑然（右）拿下鞍馬銅牌，與教練鄭焜杰（中）合影。（圖／翻攝自IG／yu_jan_1209）

文／中央社

在匈牙利舉行的世界盃體操挑戰賽桑波特哈站今天結束，台灣好手林冠儀、蕭佑然分別獲得男子吊環銀牌、男子鞍馬銅牌，各為今年自己最後一場國際賽劃下完美句點。

世界盃體操挑戰賽桑波特哈（Szombathely）站，由大同高中的體操教練鄭焜杰領軍，帶著5名選手出征，其中林冠儀、蕭佑然順利奪牌，這也是他們今年最後一場國際賽。

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最終比賽結果，林冠儀在男子吊環決賽的難度分5.9、執行分8.366，以總分14.266分摘銀；而蕭佑然在男子鞍馬決賽，以難度分6.1、執行分8.533、總分14.633獲得銅牌。

鄭焜杰接受中央社記者訪問時表示，從亞錦賽結束後，選手已經差不多半年沒有正式國際賽，因此這次儘管是奧運過後，參賽的大咖不多，還是讓選手來感受一下，也要為下一個週期做準備。

鄭焜杰強調，這是這個週期的最後一場國際賽事，除了讓選手感受一下氛圍外，也可以看看其他國家的選手有沒有加新動作。

鄭焜杰透露，目前對於林冠儀、蕭佑然接下來的目標都有安排。林冠儀明年將參加德國世大運，現階段已經有2個新的難度動作要加上去，目標當然是奪金。

至於蕭佑然的遠程目標就是2026年名古屋亞運，鄭焜杰指出，蕭佑然目前已經有成套的新動作，「雖然他現在已經是名成熟的選手，但還是希望他可以找回以前青少年時期訓練的那種熱血和衝勁，讓自己更投入。」

關鍵字： 世界盃體操挑戰賽林冠儀蕭佑然

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