維杜戈致勝安！洋基6比5勝皇家　兩隊拉鋸5次反轉寫紀錄

Beware of The Dawg. pic.twitter.com/v9XnWQNAuR — New York Yankees (@Yankees) October 6, 2024

記者王真魚／綜合報導

美聯分區系列賽首戰，洋基維杜戈（Alex Verdugo）7局擊出致勝安，幫助球隊終場6比5擊敗皇家，系列賽取得首勝。

皇家2局潘姆（Tommy Pham）高飛犧牲打先馳得點。洋基托瑞斯（Gleyber Torres）2分砲超前。

先發投手柯爾（Gerrit Cole）6局一被敲安就退場，整體表現不是最佳，但仍頑強地投滿5局，被擊出7支安打失4分、3分責失，包括梅蘭德茲（MJ Melendez）在第4局擊出的2分打點全壘打。皇家在4局打完以3比2領先。

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第5局，洋基隊獲得四次保送，其中兩次是在滿壘情況下，再度以4-3超前。皇家漢普森（Garrett Hampson）6局擊出安打又逆轉。

洋基捕手威爾斯（Austin Wells）在第6局擊出一分打點安打，將比分追平至5-5。維杜戈7局2出局後擊出致勝安。威佛（Luke Weaver）8局提前登板，9局續投讓皇家三上三下，包括飆出2K，守住勝果。

洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數無安打，靠1次保送上壘。

此戰雙方打得你來我往，比分5次反轉，創下季後賽單場紀錄。根據外媒指出，數據顯示分區系列賽中主場贏得首戰的球隊，有73%的機會晉級下一輪。洋基隊力求延續這個優勢，盼再拿下美聯分區系列賽第二戰。

▲韋杜戈（Alex Verdugo） 。（圖／路透）