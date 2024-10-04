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許銘傑談季後賽投手戰力　曾仁和本季確定報銷

▲曾仁和。（圖／樂天桃猿提供）

▲曾仁和。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

中職季後挑戰賽表定下周12日開打，樂天桃猿以年度第三晉級，投手教練許銘傑盤算輪值，透露原則上還是會以3名洋投為主，至於曾仁和傷勢仍不明朗，確定趕不上季後賽，今年球季報銷。

曾仁和5月24日因右手不舒服降二軍。許銘傑7月底受訪時指出，他的傷勢反覆不明，「先前是右手肘韌帶有一點撕裂，有打PRP治療，後續又照MRI。」

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球團原本當時已經要安排曾仁和進入復健下一階段，但進度再度卡關。許銘傑今天談及此事，再度說明，「現在是又遇到手會麻的狀況，當然手會麻，投手難免會遇到，只是他是真的很不舒服，主要是神經方面的問題，這種狀況比較少見，可大可小，畢竟每個人身體狀況構造、投球方式都不同。」

許銘傑坦言，曾仁和今年連季後賽都趕不上，只能拚明年春訓復出，「那時手好一點，只是力量加上去後又不舒服，進度往後退，現在只能以治療復健為主。」

他進一步透露，朱承洋今年一球未投，也是受傷整季報銷，「小朱是去年做清創手術，本來評估今年會好，但春訓時反映肩膀不舒服。」其實他的肩膀本來就有傷勢，可能開完刀、復健期間，因為姿勢有調整，導致肩傷復發。

對於首輪季後賽的輪值戰力，許銘傑表示，還是會以洋投為主，黃子鵬、陳克羿會擺在牛棚，「最近會利用補賽拉一些投手上來觀察，目前有打算拉邱駿威，另外會再叫一個先發。」先發人選為何？是奇兵嗎？他笑說，「先讓我賣個關子。」

關鍵字： 曾仁和季後挑戰賽樂天桃猿洋投投手教練

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