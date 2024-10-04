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颱風打亂賽程 古久保持續觀察季後賽可用之兵 威斯佛暫無考慮

▲▼ 潘威倫、古久保健二 。（圖／樂天桃猿提供）

▲古久保健二 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天對中信兄弟之戰因場地不佳延至10月9日再戰。隨著12日季後挑戰賽即將開打，桃猿總教練古久保健二並不擔心選手狀況，至於新洋投威斯佛，並沒有列入季後賽考慮。

若補賽全部結束，季後賽挑戰賽預計是12日開打。賽程相當緊湊，不過古久保說，「還好，有隔兩天休息的時間，這幾天也因颱風關係讓球員獲得了一些休息，實際上還不錯。」

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威斯佛原定今日登板，但因比賽延賽未能成行，對於這位新洋將的使用，古久保透露，「可能會在下週找機會讓他上場，觀察他在一軍比賽中的投球表現。」

他也表示，目前除非有特別情況，否則沒有打算將他列入季後賽名單，「主要還是依靠整季拚戰的選手。當然，我們會再尋找季後賽可用的戰力，若有合適的人選，不排除考慮。」

古久保進一步提到今年的新人如盧冠宇與李家明時，「盧冠宇和李家明是同期加入的選手，從今年的表現來看，都具備即戰力的潛力，他在二軍的投球內容不錯，可以觀察他後續的發展。」

李家明已經在一軍出賽一陣子。是否有機會在季後挑戰賽中亮相，古久保給出積極的回應， 「目前來看，李家明的狀況良好，進入季後挑戰賽的可能性很高。」

12日開打的季後挑戰賽首戰有望在大巨蛋。桃猿已經很久未在大巨蛋比賽，古久保健二認為場地不影響選手的狀況，相信大家都能適應。

關鍵字： ，桃猿季後賽新洋投盧冠宇李家明中職

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