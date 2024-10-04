大谷翔平隊內賽吞K　參與訓練後團隊聚餐觀看外卡賽

▲大谷翔平在道奇隊隊內賽打擊 。（圖／翻攝自道奇隊臉書）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊將在6日（台北時間）與聖地牙哥教士隊進行分區系列季後賽，大谷翔平在特殊規則紅白賽中連續第三天出場，並在打擊練習中表現良好。右腳踝扭傷的弗里曼（Freddie Freeman）首次參加了訓練。

大谷翔平的第一打席面對投手是岡索林（Tony Gonsolin），第一球是直球好球放過沒打，接著第2球變化球，擊成二壘滾地球。

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第二打席對陣左投手弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski），在2好2壞的球數情況下，第5球高位置的滑球揮空被三振。在打席間隙，他還在外野進行了短跑衝刺。

貝茲(Mookie Betts)沒有參加訓練，但在9月27日對教士的比賽中扭傷右腳踝並中途退賽的弗里曼，缺席3場例行賽後在今天加入訓練，只專注於打擊，沒有參與防守，而蒙西（Max Muncy）代替他守一壘。

同樣因左腿根部拉傷缺席了3場比賽的游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）展示了在季後賽中復出的決心。他還將頭髮染成了鉑金色，並表示：「為了季後賽，我個人想做一些改變。很期待。」

總教練羅伯斯表示，在1日和2日的團隊訓練後，球員們在球場內的餐廳舉辦了一場聚餐，大谷和山本等球員以及團隊成員們聚集在一起，一邊聚餐，一邊觀看教士對亞特蘭大勇士的外卡系列賽。

聚會似乎非常成功，羅伯斯說：「對我們來說，最重要的是接下來的3到4周我們要在一起。我們知道現在是關鍵時刻，這是一個做些特別事情的好機會，所以我們想聚在一起。」