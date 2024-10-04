大谷翔平成道奇隊「團寵」 水原事件後的驚人蛻變

▲大谷翔平加入洛杉磯道奇隊後，展現出了令人意外的一面。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平加入洛杉磯道奇隊後，展現出令人意外的一面。這位以驚人球技聞名的日本球星，私底下幽默風趣，成為球隊「團寵」。外媒撰文報導，透過多位隊友和教練的視角，揭示大谷如何在保持卓越表現的同時，成功融入新球隊。從最初被認為是個注重隱私的人，到後來成為更衣室裡的開心果。大谷的轉變不僅讓隊友驚喜，也為球隊帶來了積極影響。

問題很簡單。 回答卻驚人地相似。 道奇隊今年對大谷翔平的了解有多深？深到他的幾位新隊友都不約而同地發現這位超級巨星性格中的一個有趣現象：這位30歲的球員之所以如此成功，關鍵在於他能在場上場下展現截然不同的兩面。

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「（他可以）變得很傻、很愛玩，看起來真的很享受比賽的樂趣。」老將泰勒（Chris Taylor）說，「但同時又能非常專注和投入。」

「他挺嚴肅的。」捕手巴恩斯（Austin Barnes）附和，「但他也能開玩笑和胡鬧，會讓我笑死。」

「他對比賽保有童真般的喜悅」後援投手特雷寧（Blake Treinen）接著表示，「但又能像個成年人一樣打球。」

「他就像一個被困在巨人身體裡的小孩。」赫南德茲（Kiké Hernández）解釋，「雖然他並非總是外露，但他豐富的個性還是讓我感到驚喜。」

▲赫南德茲（Kike Hernandez）。（圖／達志影像／美聯社）

的確，大谷翔平在賽季中的表現超出預期——他幾乎肯定會贏得第三個職業生涯最有價值球員獎，因為他在今年打出54支全壘打，59次盜壘，打擊率0.310和130分打點——幕後的適應同樣讓球隊周圍的人印象深刻。

大谷翔平並不是特別愛開玩笑。也不會用誇張的場外行為來吸引注意力。不過去年12月簽下的10年7億美元天價合約，他在加入球隊的首個賽季，成為休息室裡最受歡迎的開心果之一。

「他仍然是一個非常注重隱私的人，但我認為他真的想被看作是團隊中一員。」羅伯斯（Dave Roberts）說，「每天，每次互動，他都非常投入和參與。」例如，上周道奇隊例行賽最後一場比賽的早晨，大谷的笑聲，在昏昏欲睡的賽前更衣室裡格外響亮。

在休息室的一角，他和赫南德茲（Teoscar Hernández）在各自儲物櫃旁大笑。有一次，大谷仰頭發出高音的笑聲，臉上掛著大大的笑容。

「他太棒了！」赫南德茲說起大谷的幽默感，「其實他沒有那麼安靜。」不過幾分鐘後，畫風大變，大谷的注意力轉向賽前準備。他坐在一壘教練麥卡洛（Clayton McCullough）旁邊，冷靜地研究著iPad上當天投手的情蒐報告，擬定每天的盜壘計劃。

▲赫南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

「大家都說他有點內向，但其實跟我們隊友在一起的時候，他很好相處。」投手克蕭（Clayton Kershaw）認為，私底下的大谷，可以說是另外一個人，「而且啊，大家應該都看得出來，他是有多拚命只為贏球。」

這正是道奇隊球員對大谷最欣賞的地方。前一秒輕鬆愉快，下一秒全神貫注。特雷寧說，「他總是保持很好的態度，但個性又有點搞笑。」泰勒直言，能夠非常專注、投入，又有大谷那樣的工作態度，已經是一種特殊才能。

大谷剛加入道奇時，外向的個性並不明顯，大家一直認為他很注重隱私，也非常低調。

春訓開始時，他和翻譯水原一平一起出現，起初和整個球隊之間有一個無形隔閡，正如羅伯斯後來所描述的那樣。大谷與隊友的早期互動多限於場上訓練，在更衣室裡也似乎與其他人保持一定距離。水原甚至會代表大谷給其他球員發訊息，大谷本人卻鮮少參與整個球隊的群組討論。

「這很困難。」羅伯斯談到球團最初與大谷的溝通過程時說，那時水原還在身邊。但後來道奇隊在3月下旬前往韓國參加賽季開幕系列賽。水原的盜竊和賭博陰謀在他們的開幕日比賽後被揭露。等到球隊回到家鄉時，大谷和球隊其他成員之間已經形成了一種新的動態關係——球隊團結在這位新星周圍，從未對他在醜聞中的清白表示懷疑。

「我不知道是不是這種情況讓他別無選擇，還是他真的有感受到我們的支持，畢竟當時他遇到人生最難熬的時候。」赫南德茲（Kiké Hernández）說，或許正是因為如此，讓他之後更融入團隊，「從那以後，我所看到的他，太讓人驚喜了，他的個性以及其他表現，都超乎我的想像，說不定他本來就是這樣的人，只是我們以前不知道，現在呢，他就是我們的一員，就像親兄弟一樣，我很高興有他的加入。」

▲大谷翔平與赫南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

作為同在道奇隊第一年的自由球員簽約，赫南德茲（Teoscar Hernández）是最早與大谷交流的人，他傳授一些西班牙語的基本詞彙，大谷則教他一些基本的日語。

赫南德茲（Teoscar Hernández）說，雖然他們的語言「課程」隨著賽季的進行變得不那麼頻繁，但他們的友誼隨著時間的推移越來越緊密。「我們努力保持親密。」

「這傢伙很有活力，愛玩，常常開玩笑。」體能教練史密斯（Travis Smith）說，「有些人總是專注。他們只做那件事。」能看到一個人輕鬆愉快地玩耍，一上場就全力以赴，這非常特別。

後援投手維西亞（Alex Vesia）經常坐在球隊飛機的後排，就在大谷附近；想到這位出名的「重度睡眠者」通常會橫躺在一排空位上，有時長達193公分的身體會掛在走道上，讓他忍不住笑出來，「他就是個平易近人的普通人。」

有趣的是，大谷對日本動漫的熱愛成為他與道奇隊友們的另一個話題。後援投手凱利（Joe Kelly）爆料，大谷翔平以歷史性的六支安打超越50支全壘打和50次盜壘的那晚，「我們上了巴士後，在討論動漫節目。」

「不僅僅是打棒球厲害，而且世界知名的人物……我從未見過他有壓力或其他什麼，」凱利直呼，「這可能是最瘋狂的事情。」

▲大谷翔平比想像中愛開玩笑 。（圖／達志影像／美聯社）

這並不意味著大谷吸引的名人效應（即使是不情願），對道奇隊本賽季沒有帶來任何負面影響。

羅伯斯曾在春訓時開玩笑，稱要讓已經轉隊至太空人的海沃德（Jason Heyward）擔任大谷的非官方發言人，負責應對媒體大軍。隔天，數十名記者湧向這位資深外野手。

海沃德泰然處之，但也指出：「大谷才是談論大谷的人。」還有3月的道奇主場開幕戰，幾名球員明顯表達對擁擠的休息室感到不滿，公開質疑這麼多記者的存在，會影響他們日常生活。

不過隨著大谷在賽季中停止賽前媒體採訪，這種情況發生得越來越少。

過去的6個月裡，許多球員和教練接受了數不清的與大谷的相關採訪，從洛杉磯當地媒體到國際記者，再到日本播出的電視特輯。

無論這帶來了多少困擾，都被大谷場上的表現和場下的性格所彌補。

道奇超級明星貝茲（Mookie Betts）在道奇隊最後一場主場比賽，被問及是否感覺到大谷在扛著球隊前進時，他回答，「這很明顯……這就是他為什麼拿到7億美元，來扛起大家，我們只需支持他。」

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

在那之前幾天，在大谷突破50-50里程碑後的第一場主場比賽中，克蕭在他第一次打擊前，帶頭在球員休息區即興鼓掌。

「他真的，真的很想（贏），對季後賽的可能性感到興奮，這太棒了。」克蕭說，「（我們）肯定會從我們球隊的能量中受益。」

大谷今年真的和新隊友相處融洽，聊天的時候，他會開玩笑逗大家開心。他說的英語，比大家想像得好，隊友們也會誇他。在休息室裡，他也會為大家打氣。他比賽時很認真，平常相處時卻很輕鬆自在，完全融入球隊的生活。

「我認為我們已經足夠了解他，知道他是什麼樣的人。」赫南德茲（Kiké Hernández）說，「我很高興我們能看到真實的大谷，大家都玩得很開心。」

▲大谷翔平成為球隊「團寵」 。（圖／達志影像／美聯社）