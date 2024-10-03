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兄弟年度第M1拚歸零！克迪先發搶勝　桃猿「開箱」威斯佛

▲▼ 克迪 。（圖／中信兄弟提供）

▲克迪 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中職近日受山陀兒颱風影響，已經連2天沒有比賽，不過明天有望開打，根據中央氣象署最新風雨預測，未來24小時雨量， 僅有3縣市達停班停課標準。中信兄弟明作客桃猿，只要贏球，確定取得年度第一，直接前進台灣大賽。

兄弟上周末才在桃園球場取得下半季封王，10月1日8比4擊敗台鋼雄鷹之後，年度第一魔術數字減至M1。

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只需再贏一場或是競爭對手獅隊輸一場，兄弟就能確定拿下年度勝率第一，直接晉級台灣大賽，且在7戰4勝制的比賽中，享有G1、G2、G5、G6、G7戰共5場主場優勢。

兄弟明天作客樂天桃猿主場，推出克迪先發，他本季出賽12場皆為先發，戰績5勝2敗，防禦率僅2.40；對桃猿出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率3.12。

▲樂天桃猿洋將威斯佛。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿洋將威斯佛。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿則推出8月中才簽下的新洋投威斯佛「開箱」。總教練古久保健二日前受訪表示，因颱風攪局，影響威斯佛一軍登板時機，如果沒有機會在補賽周登板，季後賽出賽可能性就不高。

中職已經連2天因颱風放假都沒有比賽，明天有機會開打。桃猿隊把握這個機會，安排威斯佛擔任先發投手。這不僅是威斯佛的「開箱」首戰，也是球隊為季後賽陣容進行最後評估的重要時刻。

不過威斯佛在二軍表現並不理想，出賽4場，累計10.1局，防禦率達6.10；單場最長投球局數僅4局。

統一獅明天則作客富邦悍將進行補賽，由勝騎士對決羅戈。勝騎士本季出賽25場、13勝5敗，防禦率2.45；今年對富邦悍將4場、戰績2勝1敗，防禦率僅1.88。

羅戈也是悍將陣中最穩先發，本季先發25場，拿下10勝3敗，防禦率僅1.86，對統一獅1勝1敗，防禦率1.80。

關鍵字： 中職兄弟桃猿年度第一颱風樂天桃猿

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