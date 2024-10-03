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有機會嗎？「隱形挑戰者」林立搶攻陳傑憲打擊王寶座

▲樂天桃猿林立。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

2024年中華職棒聯盟（CPBL）賽季即將結束之際，統一獅的陳傑憲目前以0.338的打擊率穩坐排行榜榜首，不過樂天桃猿林立成為「隱藏的挑戰者」，即使規定打席數不足，仍有望競爭打擊王。

林立以驚人的0.347打擊率緊隨其後，但由於尚未達到聯盟規定的372次打席，他的名字還未出現在官方排行榜上。樂天剩餘4場例行賽，林立需再增加17次打席就能躋身資格行列。

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如果林立接下來的17打席都未敲安，打擊率將下降到0.329。這個打擊率低於陳傑憲目前的0.338，但差距並不是很大。考慮到陳傑憲還有5場比賽要打，他的打擊率也可能會有所波動。

中職規定，打者必須達到球隊年度出賽數的3.1倍打席才能獲得打擊王資格。不過，如未滿其必要打席數的打者，將其不足數為打數加算之，尚能成為最高打擊率或最高長打率者，該名球員仍為聯盟之最佳打者或最高長打率打者。

雖然中職一軍歷史上尚未出現過未達規定打席的打擊王，但二軍曾經出現過兩次未達規定打席卻仍獲得打擊王的案例：

1. 2014年，梁家榮以0.393的驚人打擊率奪冠。即使加計不足的5個打席後，他的打擊率高達0.381。

2. 2016年，曾陶鎔創下0.444的超高打擊率。加計26個不足打席後，他的最終成績為0.379。

3.2021年，桃猿馮健庭補上37打席，打擊率為0.288。

4.2023年，桃猿林智平補上7打席，打擊率達.0.360，仍是打擊率最高者而獲獎。

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）
 

關鍵字： 中職打擊王陳傑憲林立樂天桃猿

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