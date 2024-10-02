達比修有外卡戰牛棚待命　日媒預測將與大谷翔平「夢之對決」

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟2日展開季後賽，國聯外卡教士與勇士的勝方，將與道奇交手分區系列賽，日媒《體育報知》預測，大谷翔平與達比修有「夢幻對決」的可能性。

大谷翔平轉戰大聯盟生涯第7年終於迎來季後賽，他在例行賽終戰受訪時就曾表示：「從現在開始，賽季累積的成績和數字都沒有意義，接下來要努力創造美好回憶。」

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國聯外卡採3戰2勝制，教士與勇士2日展開外卡戰。《體育報知》指出，普遍認為有達比修和松井裕樹在陣中的教士更具優勢，下半季取得43勝20敗、勝率.683，兩項數據都是聯盟最佳。而勇士剛在30日進行雙重賽，4天內打5場比賽，無休息日從亞特蘭大飛往聖地牙哥，距離約3000公里。此外，今年奪得投手三冠王的塞爾（Chris Sale）由於背部不適，可能無法登板。

達比修預計不會在外卡戰先發，而是在第三戰牛棚待命。若晉級的話，很有可能先發，就會對決大谷翔平。本季兩人對戰5打席，結果達比修有2次三振佔上風，大谷翔平則有1支安打。大谷翔平對松井裕樹累計5打數3安打，本季對戰好友絕不手軟。

大谷翔平對教士也滿順手，合計12場比賽有1發全壘打，打擊率.326。至於對戰勇士則是7戰3轟，打擊率.385，進帳10打點。

▲達比修有。（圖／路透）