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手指未癒仍服藥出賽　張育成賽季結束：等待12強名單

▲張育成 。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

張育成1日降到二軍，提前結束中職第一個球季，坦言手指傷勢仍有影響，吞止痛藥上陣，自己仍希望完成賽季。「想要快速了解中職投手如何對付我。」同時把自己也保持訓練，等待12強賽徵召。

張育成表示，手指傷勢還是有點影響，賽前會先吃止痛藥，揮棒還是會儘量不要用到手指，止痛藥可以安心一點，輔助一下。談到本季成績，張育成透露，還算滿意但比較在意團隊戰績，沒有達到想要的目標，希望明年有所不同。

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雖然降至二軍，張育成賽前仍照表操課重訓，他表示，「該練的還是要練，等12強名單。畢竟自己也沒有打得很好，12強的強度更強，有沒有入選是問號。」

9月帶傷上陣打擊成績不錯，他坦言，「前面對決他們投我很多邊邊角角的球，後來發現他們其實沒有在閃我，積極進攻，有好的擊球品質，勇敢出棒不怕打到壞球。」

關鍵是心態調整，張育成透露，之前壓力比較大，急著想表現。不少教練、隊友都會鼓勵他，「球隊不是只有我要扛，大家都有這樣鼓勵我，才有這樣表現。」

回到台灣第一個球季，張育成直言很幸福，不但跟家人相處時間變多，移動到客場的距離比在美國減短許多，所以感到很幸福。

關鍵字： 張育成中職手指傷勢12強賽二軍

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