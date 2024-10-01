近40公分超萌身高差！　美媒：等不及看CP3、溫班亞瑪空中接力

Chris Paul and Victor Wembanyama take their first media pics in San Antonio Spurs gear.



Wemby and Chris Paul discuss if he’s the tallest player he’s played with..@spurfectblog #Porvida pic.twitter.com/nBprsdU2Fk — Carolina Teague (@CTtheMicSlayer) September 30, 2024

記者游郁香／綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)身高達7呎3吋(約220公分)，這一年他成功增重11公斤，除了變得更壯，新賽季還獲得39歲「控球之神」保羅(Chris Paul)助拳，兩人相差19歲，身高也差了近40公分，資深記者歐康納(Kevin O'Connor)直呼，「等不及要看CP3和Wemby聯手空中接力了！」

Victor Wembanyama gained 25 pounds since the start of last season & now weighs 235 pounds at 7’3”.



Wemby’s getting stronger! pic.twitter.com/TL76zowERn — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 30, 2024

兼具身高與靈巧身手的溫班亞瑪，菜鳥季就完全顛覆大家對長人的既有印象，繳出場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6阻攻和1.2抄截，成為史上首位單季得到至少1500分、250阻攻並砍進100顆三分球的球員，拿下阻攻王並進入年度防守第1隊。

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▲「法國怪物」溫班亞瑪成功增重。（圖／路透）

溫班亞瑪新賽季多了一位強力幫手，即將迎來生涯第20季的「控球之神」保羅，保羅今夏以1年1040萬美元的價碼轉投聖城。馬刺鐵血教頭波波維奇(Gregg Popovich)坦言，「我多年來一直討厭Chris。對抗他是很困難的，因為他是一個非常、非常、非常聰明的球員，他的籃球智商超乎常人。」

如今保羅來到自己的麾下，波總相信他會成為黑衫軍眾多年輕球員的優秀導師，「這些年輕球員以前並沒有真正擁有那樣的導師，我甚至無法量化那將會有多重要。」

▲溫班亞瑪與保羅有著超萌身高差 。（圖／路透）

馬刺將依賴保羅帶領陣中多名年輕核心球員，包括24歲的強森(Keldon Johnson)、瓦塞爾(Devin Vassell)、21歲的索昌(Jeremy Sochan)、20歲的2024年新人王溫班亞瑪、19歲的卡索爾(Stephon Castle)等。

保羅相信自己可以為這支年輕的馬刺帶來「冷靜」，「我上季與這些球員交手過……我看了比賽影片，我看到上季很多比賽他們本來領先，但最後時刻輸掉。」CP3上季披勇士戰袍出賽58場，場均能得9.2分、6.8助攻。

▲溫班亞瑪與保羅有著超萌身高差 。（圖／路透）

身為NBA歷史助攻榜第3名的保羅，新賽季會與溫班亞瑪擦出什麼樣的火花，備受各界矚目。根據NBA官方數據統計，馬刺上季在擋拆持球者得分率排名第23，CP3有望在擋拆中釋放「法國怪物」的潛力，資深記者歐康納直呼，「等不及要看CP3和Wemby聯手空中接力了！」

保羅今(1)日在媒體日上談到對溫班亞瑪的第1印象，給予極高的評價，「他充滿競爭力，而且幾乎在所有事情上都很出色。」

馬刺自2018-19賽季以來一直未能進入季後賽，過去5季更是從未贏超過40場比賽，保羅能否幫助黑衫軍扭轉如此的局面，成了新賽季焦點之一。

▲溫班亞瑪菜鳥季表現驚艷各界。（圖／路透）