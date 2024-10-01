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大都會、勇士雙重賽各拿1勝拿外卡打進季後賽　賽後相互擁抱恭喜

▲▼紐約大都會隊取得國聯外卡 。（圖／翻攝自大都會隊X）

▲紐約大都會隊取得國聯外卡 。（圖／翻攝自大都會隊X）

記者歐建智／綜合報導

紐約大都會與亞特蘭大勇士隊今天（1日台北時間）進行最後2場雙重賽，大都會先以8比7贏得第一場比賽，取得國聯外卡資格，第2場則由勇士隊3比0獲勝，拿下國聯最後一席外卡，響尾蛇隊遭到淘汰。

勇士與大都會今年雙重賽，賽前都是88勝72敗、響尾蛇是89勝73敗，如果勇士與大都會在雙重賽打成1勝1敗，3隊戰績相同，由於響尾蛇對戰輸給勇士及大都會，將由勇士與大都會晉級。若勇士或大都會哪一隊在雙重賽都贏，則由該隊與響尾蛇取得外卡。

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▲▼紐約大都會隊取得國聯外卡 。（圖／翻攝自大都會隊X）

▲紐約大都會隊取得國聯外卡 。（圖／翻攝自大都會隊X）

勇士與大都會誰先贏得雙重賽第一戰，誰就先拿到外卡。首戰勇士打完7局以3比0領先，大都會在8局上無人出局連5支安打攻進3分追平，高飛犧牲打超前比數，尼莫（Brandon Nimmo）再轟出2分砲。

8局下勇士靠著阿爾比斯（Ozzie Albies）滿壘時敲出長打，打進3分，單局攻下4分再超前1分。大都會在9局上林多（Francisco Lindor）轟出2分砲再反超，最後以8比7獲勝，取得外卡資格。

▲亞勇蘭大勇士 。（圖／翻攝自亞勇蘭大勇士X）

▲亞勇蘭大勇士 。（圖／翻攝自亞勇蘭大勇士X）

▲亞特蘭大勇士 。（圖／翻攝自亞勇蘭大勇士X）

雙重賽第2戰，靠著6位投手聯手壓制大都會火力，只被打出3支安打，2局下打進1分，7局下強打歐祖納（Marcell Ozuna）在2出局二、三壘有人，打出左外野安打攻得2分，最後就以3比0險勝，拿走今年最後一張外卡門票。

兩隊在雙重賽結束後才開始慶祝，彼此相互擁抱及合照，恭喜對方取得外卡打進季後賽。大都會隊噴灑香檳，隨著拉丁音樂唱歌，跳上跳下，開玩笑地互相喊叫。阿隆索拿著打火機走來走去，點燃隊友們的雪茄。最終，他們都走上了場地拍照，把「OMG」標誌放在林多的右腿上。

「我從第一天起就說過，我相信我們有能力做一些特別的事情，」林多說。「這取決於我們。在比賽前，命運掌握在我們手中。我們今天有機會出來做一些特別的事情，我們做到了。」

勇士贏下第2戰取得外卡後，總教練史尼特（Brian Snitker）站在他的辦公室裡看起來顯得疲憊不堪，「我為所有這些傢伙感到非常自豪，尤其是像荷姆斯（Grant Holmes）這樣的球員，」史尼特說。「他在小聯盟待了10年，現在他終於可以噴灑香檳慶祝了。」

史尼特表示，「我為所有這些傢伙感到自豪，我為教練組感到自豪。我一直說，需要整個團隊的努力才能實現這一目標。」

關鍵字： MLB棒球

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