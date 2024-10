大都會、勇士雙重賽各拿1勝拿外卡打進季後賽　賽後相互擁抱恭喜

▲紐約大都會隊取得國聯外卡 。(圖/翻攝自大都會隊X)

記者歐建智/綜合報導

紐約大都會與亞特蘭大勇士隊今天(1日台北時間)進行最後2場雙重賽,大都會先以8比7贏得第一場比賽,取得國聯外卡資格,第2場則由勇士隊3比0獲勝,拿下國聯最後一席外卡,響尾蛇隊遭到淘汰。

勇士與大都會今年雙重賽,賽前都是88勝72敗、響尾蛇是89勝73敗,如果勇士與大都會在雙重賽打成1勝1敗,3隊戰績相同,由於響尾蛇對戰輸給勇士及大都會,將由勇士與大都會晉級。若勇士或大都會哪一隊在雙重賽都贏,則由該隊與響尾蛇取得外卡。

勇士與大都會誰先贏得雙重賽第一戰,誰就先拿到外卡。首戰勇士打完7局以3比0領先,大都會在8局上無人出局連5支安打攻進3分追平,高飛犧牲打超前比數,尼莫(Brandon Nimmo)再轟出2分砲。

8局下勇士靠著阿爾比斯(Ozzie Albies)滿壘時敲出長打,打進3分,單局攻下4分再超前1分。大都會在9局上林多(Francisco Lindor)轟出2分砲再反超,最後以8比7獲勝,取得外卡資格。

▲亞特蘭大勇士 。(圖/翻攝自亞勇蘭大勇士X)

雙重賽第2戰,靠著6位投手聯手壓制大都會火力,只被打出3支安打,2局下打進1分,7局下強打歐祖納(Marcell Ozuna)在2出局二、三壘有人,打出左外野安打攻得2分,最後就以3比0險勝,拿走今年最後一張外卡門票。

兩隊在雙重賽結束後才開始慶祝,彼此相互擁抱及合照,恭喜對方取得外卡打進季後賽。大都會隊噴灑香檳,隨著拉丁音樂唱歌,跳上跳下,開玩笑地互相喊叫。阿隆索拿著打火機走來走去,點燃隊友們的雪茄。最終,他們都走上了場地拍照,把「OMG」標誌放在林多的右腿上。

Members of the Mets and Braves join up on the field to congratulate each other on making the postseason pic.twitter.com/FISi2s42Vn