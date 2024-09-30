勇士、大都會超關鍵雙重賽　決定國聯外卡最後2隊

▲大聯盟季後賽表格 。（圖／翻攝自大聯盟官網）

記者歐建智／綜合報導

大聯盟季後賽美聯外卡球隊今天（台北時間30日）因皇家贏球、老虎輸球，由皇家與老虎取得外卡資格。國聯的外卡則要靠勇士與大都會明天的雙重賽結果，才能決定由哪2隊晉級。

皇家今天以4比2擊敗勇士，老虎以5比9輸白襪，兩隊戰績都是86勝76敗，比較對戰成績由皇家取勝，因此皇家拿到美聯外卡第2名、老虎是外卡第3名。

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老虎將在外卡首輪碰上美聯西區冠軍太空人，皇家則與外卡第一名金鶯隊交手，進行3戰2勝制。老虎與太空人組合晉級球隊將遭遇到守護者隊，皇家是金鶯組合的勝隊將碰上洋基。

▲勇士、大都會及響尾蛇競爭國家聯盟外卡 。（圖／翻攝自大聯盟X）

國聯的外卡之爭目前只確定教士已取得1席，另外2席由勇士、大都會及響尾蛇3取2，要到明天勇士、大都會打完雙重賽之後，才會決定哪2隊取得外卡。

勇士與大都會目前都是88勝72敗、響尾蛇是89勝73敗，如果勇士與大都會在雙重賽打成1勝1敗，3隊戰績相同，由於響尾蛇對戰輸給勇士及大都會，所以由勇士與大都會晉級，而勇士對戰優於大都會，取得外卡第2名。

若勇士隊明天雙重賽都贏，則由勇士與響尾蛇晉級；若大都會明天拿到2勝，由大都會與響尾蛇晉級。