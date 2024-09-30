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「我是屏東囡仔，在台南成家」　潘威倫引退致詞全文女兒也哭了

▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式。（圖／統一球團提供）

▲▼統一獅隊投手潘威倫引退儀式。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／綜合報導

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統一獅球團周末連續兩天為「護國神嘟」潘威倫舉辦引退活動，29日賽後潘威倫感性發言讓球迷都紅了眼眶，他以台語開啟致詞，「我是屏東囡仔，可是我在台南成家立業。」談到對台南的感恩，回顧生涯想起天上的父親，盼他能看見自己的努力，也提到引退並非結束，盼未能勇敢向前。

潘威倫雖是屏東人，但視台南為第二個故鄉。他在此生活20多年，打球、買房、成家。他深深感謝台南球迷的支持，無論是在高鐵站、街頭巷尾，還是店家掛起他的旗幟，都給予他最大的溫暖與鼓勵。雖然未能在台北達成150勝的目標，但他表示會繼續努力，為台灣棒球爭光。

台南球場是潘威倫最熟悉的地方，22年來充滿回憶。他感謝球團、教練團、隊友、工作人員和醫護團隊多年來的幫助。特別感謝父親的栽培（此時哽咽），感謝母親和姐姐的默默支持。他也感謝母校美和中學和故鄉萬金村的支持，以及眾多如家人般照顧他的球迷。

潘威倫強調，他的引退不是結束，而是「老兵不死，只有凋零」。他認為棒球超越個人、家庭和國界，過去的榮耀屬於整個球團、中職，更屬於所有球迷。他呼籲大家互相鼓勵，勇敢面對未來的挑戰，天天進步，迎向勝利。最後，他表達了對球迷的愛和不捨：「我會想你們，我愛你們。」

▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式。（圖／統一球團提供）

致詞全文如下：

完整感言致詞如下
我是屏東囡仔
可是我在台南成家立業
我的女兒
也是在台南出生
也算是臺南人
20多年來，在這裡打球、買房、生活
台南是我第二個故鄉
回來到台南球場就像回到家
給我最大溫暖與鼓勵
想到在高鐵站還是在街頭巷尾
你們比大姆哥的手勢
為我加油、為我讚聲
尤其看到台南的店家
踴躍、熱情地買我的旗子去掛在店門口
我真的甘心，揪感謝
其實昨晚在台北
我很堅定
很想要把150勝的勝投帶回來
讓你們店門增加光彩
但金拍謝，我漏氣了
多謝你們支持愛護與疼惜
我知道你們會說
149勝已經是最好紀錄
但是我指望好還要更好
這樣的好才會使讓我們的棒球
好、再好
球迷揚眉世界
咱自己人的愛護
讓我更加有勇氣繼續走下去
整場坐好坐滿謝謝你們
再一次用行動支持我
感謝

▲▼潘威倫一家。（圖／統一獅提供）

▲潘威倫一家。（圖／統一獅提供） 

國語：
台南球場
我最熟悉的球場
雖然老舊了
但22年來有我滿滿記憶
就像今天滿滿的人、充滿活力
從下午就有看到嘉年華會似的人潮
謝謝球團凃董事長
讓棒球振奮人心
團聚人們也散發歡樂
這裡
算是我的發跡之處
希望歡樂永駐
勝利長存
也謝謝蘇總經理
給我機會
也謝謝教練團的提攜
謝謝隊友們22年來的幫忙
尤其是那些年輕學弟們
看到你們就像看到當年的我，加油！
謝謝防護員、訓練師
及20多年來幫助四處征戰的工作人員
有你們默默打點、幫忙
我才能在場上順遂
發揮 創造 佳績（台語）
也謝謝許多醫師20多年來照顧
讓我傷痕累累的身體得到醫護
才能夠再次上場拚搏
謝謝你們。
我走上棒球之路（哽咽）
我的爸爸
功不可沒
謝謝爸爸
希望您在天上
可以看見
謝謝媽媽
默默一路支持
（女兒和媽媽都哭了）
謝謝栽培我的母校美和中學
以及我的故鄉
萬金村民專門包遊覽車或開車
還有許多球迷
成為我的大哥大姊
像家人般支持照顧我
謝謝你們
還有
要特別感謝我姊姊
讓我在深感挫折無助的時候穩定下來、勇敢向前
所以我的個人引退
是老兵不死、只有凋零
但棒球不只是團隊運動
更超越個人、家庭、國界
因此過去種種的勝利或是榮耀
不單是我潘威倫個人勝利
那是球團勝利
也是中職勝利
當然更屬於在場你們的勝利
感謝有你們和我一起創造傳奇
借你們的手
給我們自己一個熱情鼓勵，好不好！
再借你們的手
和你座位旁邊high five互相擊掌
讓我們在未來有勇氣
突破每一個難關
讓我們勇敢向前
天天進步、迎向勝利
謝謝你們
我會想你們
我愛你們
謝謝！

▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式。（圖／統一球團提供）

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