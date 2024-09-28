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陽建福、高志綱相聚大巨蛋話當年　「潘威倫是I人中的I人」

記者王真魚／台北報導

統一獅今明兩天舉辦「DU MY BEST潘威倫引退」，安排系列活動，更邀請前職棒球星布雷及同世代強投陽建福，一同與球迷好好跟投手丘上的潘威倫道別。今日賽前於一壘舞台區安排陽建福、高志綱Talk Show，與球迷分享不一樣的潘威倫。

▲潘威倫引退賽，陽建福、高志綱擔任開球嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

▲潘威倫引退賽，陽建福、高志綱擔任開球嘉賓。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

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提及潘威倫場上場下是否不同，高志綱直言:「嘟嘟就是I人中的I人!」，他更補充潘威倫是位較內斂且話不多的選手，「私底下跟他相處會覺得他很好接近，不會有壓力，但在球場上，他都會讓對手很有壓力。」

陽建福更爆料潘威倫對紅酒情有獨鍾，他說:「第一次去嘟嘟家，聊到興趣，他開始分享他的紅酒收藏，認真且仔細講述每瓶紅酒的詳細資訊，我覺得他話不多的原因，可能是因為他喜歡收藏，這件事讓他感到快樂。」

潘威倫、陽建福皆有跟高志綱搭檔過，高志綱表示，其實他與陽建福搭檔最早要追溯到大學時期，即便之後進入職棒效力不同隊，但對陽建福的投球習性仍然很了解。

「嘟嘟跟阿福相同的點就是，他們在球場上想要贏球的企圖心很強，非常有殺氣。」不過潘威倫與陽建福間仍有些不同，高志綱說，「當情緒上來的時候，阿福的眼神是真的會想要殺死你的感覺，但嘟嘟都是撲克臉，沒有什麼表情，他會用球威壓制對手。」

潘威倫在中職已逾20年，立下許多「嘟嘟障礙」，高志綱認為潘威倫是位務實且按部就班的選手，「有些選手會強調他的訓練模式和其他人不同，但嘟嘟不是，他會覺得這個訓練模式是適合我的，我就每一天每一天按部就班把訓練做好，透過每天的累積去達到他要的效果。」

陽建福則說：「其實到這個年紀有很多東西會想放棄，有時候你的身體無法控制你自己，只能一直跟自己對話，且不能操之過急，要按部就班。」

▲潘威倫引退賽，陽建福、高志綱擔任開球嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫引退賽，高志綱、陽建福場邊閒聊爆卦嘟嘟趣事。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 職棒潘威倫引退統一獅中職高志綱影音

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