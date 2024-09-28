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李孟遠台北大獎賽摘金　頂著世界第1光環出征年終賽

▲▼奧運銅牌選手李孟遠在台北大獎賽摘金。（圖／射擊協會提供）

▲奧運銅牌選手李孟遠在台北大獎賽摘金。（圖／射擊協會提供）

文／中央社

巴黎奧運射下男子定向飛靶銅牌後，台灣射擊好手李孟遠今天在台北國際射擊大獎賽再度摘下金牌，積極為2週後的年終賽暖身，目標鎖定站上頒獎台。

從小跟隨前射擊國手的父親謝志培步伐，李孟遠也踏上射擊之路，今年首次登上奧運殿堂，即摘下1面男子定向飛靶銅牌，為台灣射擊寫下嶄新一頁，同時世界排名更登上第1名寶座，超越巴黎奧運男子定向飛靶金、銀牌得主的美國漢考克（Vincent Hancock）、普林斯（Conner Prince）。

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帶著奧運銅牌光環征戰台北國際射擊大獎賽，李孟遠並未有特別的壓力，甚至今天在男子定向飛靶決賽脫穎而出，順利把金牌留在地主台灣，他接受媒體聯訪時透露，其實今天感覺蠻不順的，因為場地風勢過大，讓心中產生一些小雜念，「過程中有點小掙扎，稍微一閃神就漏了。」

▲▼奧運銅牌選手李孟遠在台北大獎賽摘金。（圖／射擊協會提供）

▲奧運銅牌選手李孟遠在台北大獎賽摘金。（圖／射擊協會提供）

李孟遠2週後即將前往印度、挑戰限定世界排名前10才能參加的年終賽，同時是生涯初體驗，他分享目標是想要站上頒獎台，不過李孟遠自評，從奧運結束到現在，隨著關注度變得更高，導致心思有點混亂，因此將利用這段時間慢慢調整。

父親兼教練謝志培則期許，屆時李孟遠只要順順打就好，不要為了得獎、留名次，而亂了自己的節奏，「重點是一個靶、一個靶來打，我想成績應該不會差很多。」

關鍵字： 台北國際射擊大獎賽李孟遠

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