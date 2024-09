十年河東十年河西！老虎擊敗白襪睽違十年再闖季後賽

▲老虎睽違十年再闖季後賽。(圖/翻攝自X/tigers)



實習記者胡冠辰/綜合報導

底特律老虎今天(台灣時間28日)在主場以4比1戰勝聯盟爐主白襪,正式贏得美聯外卡席次,結束隊史長達十年的季後賽荒。

5局下半,老虎打線成功突破白襪後援舒斯特(Jared Shuster),串聯安打後憑藉著暴投外加維爾霖(Matt Vierling)的高飛犧牲打取得2比0領先;客隊白襪則是在6局上半靠著德洛奇(Zachary DeLoach)的陽春砲追回1分。

比賽進行到7局下半主場老虎攻勢再起,格林(Riley Greene)的二壘安打以及維爾霖的積極跑壘幫助球隊將領先優勢擴大至4比1;9局上半老虎終結者佛利(Jason Foley)順利守成,賽季第28次救援成功手到擒來,終場老虎就以4比1擊敗白襪,贏得美聯外卡席次,結束隊史長達十年的季後賽荒。

AJ Hinch: And when I asked you in the middle of the season, what kinda team do you wanna be? I guess you wanted to be a playoff team.



