十年河東十年河西！老虎擊敗白襪睽違十年再闖季後賽

▲老虎睽違十年再闖季後賽。（圖／翻攝自X／tigers）



實習記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎今天（台灣時間28日）在主場以4比1戰勝聯盟爐主白襪，正式贏得美聯外卡席次，結束隊史長達十年的季後賽荒。

5局下半，老虎打線成功突破白襪後援舒斯特（Jared Shuster），串聯安打後憑藉著暴投外加維爾霖（Matt Vierling）的高飛犧牲打取得2比0領先；客隊白襪則是在6局上半靠著德洛奇（Zachary DeLoach）的陽春砲追回1分。

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比賽進行到7局下半主場老虎攻勢再起，格林（Riley Greene）的二壘安打以及維爾霖的積極跑壘幫助球隊將領先優勢擴大至4比1；9局上半老虎終結者佛利（Jason Foley）順利守成，賽季第28次救援成功手到擒來，終場老虎就以4比1擊敗白襪，贏得美聯外卡席次，結束隊史長達十年的季後賽荒。

AJ Hinch: And when I asked you in the middle of the season, what kinda team do you wanna be? I guess you wanted to be a playoff team.



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「這是夢想成真，」老虎一壘手托克森（Spencer Torkelson）賽後激動表示，「當你獲勝時，就是比賽如此特別的原因，只要克服困難並堅持不懈，這就是意義所在，也是這場勝利如此特別的原因。」

"I'm so proud to be a Detroit Tiger." pic.twitter.com/BPAq0RbzAA — Detroit Tigers (@tigers) September 28, 2024

老虎在營運總裁哈里斯（Scott Harris）以及主帥辛區（AJ Hinch）的帶領下，終於嘗到十年來首次闖進季後賽的甜美果實，「每一個我擁抱的球員，我都會回想起他們所面臨的逆境時刻，或者我們挑戰他們做一些不同的事情的時刻，而所有這些人都做到了，」哈里斯說道，「他們挺身而出，這是他們應得的。我真的、真的為他們感到驕傲。」

