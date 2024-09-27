奧運銅牌李孟遠飛靶資格賽首日暫居第1　未來可能與羅芊雅搭混雙

▲頂著奧運銅牌與最新世界排名第1的雙重光環，李孟遠資格賽首日暫居第1。（圖／射擊協會提供）

記者游郁香／綜合報導

2024年台北國際射擊大獎賽今（27）日進行定向飛靶資格賽，巴黎奧運銅牌得主李孟遠上周躍居世界第1後首度出賽，3輪總合71分，首日排名第1。中華隊女將羅芊雅也超水準，同樣射出71分，在女子組排名第1。

定向飛靶資格賽分2天進行，共打5輪，每輪25盤。今天先進行3輪，明天上午再進行2輪，資格賽前6名隨即在下午進行決賽。李孟遠今天第1輪失手3盤，僅射下22分，在14位參賽選手並列第7，不過第2輪立即找到準星，射出25分滿靶，第3輪再射下24分。

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澳洲選手艾佛林漢（Matthew Everingham）首日表現平穩，3輪分別射出23、23、24分，合計70分，以1分之差排名第2。中華隊邱泓輔以66分，並列第5，與決賽名單保有2分領先優勢。中華隊何易與2名20歲青年選手王漢樽、張峯齊排名8至10名，明天還要加把勁才能取得6強門票。

▲▼女子定向飛靶首日資格賽中華台北羅芊雅表現優異領先群英。（圖／射擊協會提供）

談到兒子李孟遠，一直是嚴父兼教練的謝志培說，「孟遠資質不好，只能靠苦練，用時間換空間。」在公西靶場長期培訓，除了周休二日外，李孟遠每天固定要打滿1箱（250盤），外加重量訓練2小時。只是今年巴黎奧運奪牌後，各界活動邀約與媒體約訪不斷，正常訓練難免受到影響。對於兒子首場的表現，謝志培直言，能打出這樣的成績還算可以。

羅芊雅過去也是謝志培的子弟兵，去年曾進入培訓隊，但未能取得杭州亞運參賽資格。謝志培表示，羅芊雅近況不錯，這次在台北大獎賽若能爭取到佳績，有機會再次進入培訓隊，未來計畫讓她與李孟遠搭檔打混雙，可以增加奪牌機會。

▲李孟遠奧運後邀約不斷，在台北大獎賽表現仍維持水準。（圖／射擊協會提供）