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WNBA球員遭種族和同性戀歧視 湯瑪斯：言論必須停止

▲▼湯瑪斯。（圖／路透）

▲▼湯瑪斯。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

WNBA康乃狄克太陽隊球星湯瑪斯（Alyssa Thomas）今天（26日）在季後賽貢獻19分、13助攻，幫助球隊以2比0直落二晉級。賽後，湯瑪斯與總教練懷特（Stephanie White）一同強調，針對近期WNBA球員的種族和同性戀歧視言論必須停止。湯瑪斯表示，自己在職業生涯中從未遭遇過如此多的攻擊，並強調這些言論是完全不可接受的。

在湯瑪斯11年的職業生涯中，從未經歷過像印第安納球迷如此偏激的評論，球迷用種族歧視字眼對待湯瑪斯，「這完全不可能接受，我在社交媒體上從來沒被叫過這麼難聽的名字。」

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▲▼懷特。（圖／路透）

▲▼懷特。（圖／路透）

「在我們國家，種族主義、性別歧視、同性戀恐懼和跨性別恐懼的現象隨處可見」，懷特怒斥，籃球正在朝著良好的方向發展，不希望出現貶低球員的球迷。

印第安納狂熱隊總教練賽德斯（Christie Sides）也看到他的球員在社交媒體上遭受攻擊，「社交媒體上有很多傷人的仇恨言論，這是籃球，這是球員們的工作，當這變得個人化時，是完全不可接受的。」

WNBA聯盟在湯瑪斯和懷特賽後評論後不久，在社交媒體上發表聲明支持球員。

聲明指出，「WNBA 是一個競爭激烈的聯盟，擁有世界上最精英的運動員。我們歡迎不斷增加的新球迷，但聯盟不會容忍對球員、球隊及任何與聯盟相關人士的種族、貶義或威脅性言論。」

 
關鍵字： WNBA湯瑪斯懷特

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