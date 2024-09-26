跑壘時因傷退場　道奇羅哈斯：盡一切努力回到賽場

實習記者胡冠辰／綜合報導

在今天（台灣時間26日）洛杉磯道奇與聖地牙哥教士交手的比賽中，4局下道奇王牌球星大谷翔平擊出深遠二壘安打，在壘上的羅哈斯（Miguel Rojas）從一壘嘗試衝回本壘，但他在經過三壘的時候被三壘教練喊停，此時羅哈斯露出痛苦表情，隨後道奇宣布羅哈斯因「左腳髖部緊繃」被換下場。

羅哈斯昨天在9局下敲出非常戲劇性的「再見三殺打」，讓道奇隊的反攻功虧一簣；今天他誓言捲土重來，在4局下選到保送上壘，道奇隊兩出局攻佔1、2壘。

緊接著下一棒大谷翔平擊出右外野方向深遠的二壘安打，羅哈斯從一壘嘗試衝回本壘，但他在經過三壘的時候被三壘教練喊停，此時羅哈斯露出痛苦表情，隨後道奇宣布羅哈斯因「左腳髖部緊繃」被換下場。

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Shohei for the lead! pic.twitter.com/ZJ7hmlhdFM — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 26, 2024

賽後羅哈斯表示，「是左腳受傷了，在上個半局為了接殺高飛球，轉身時就已經感到疼痛，雖然一直帶著這個疼痛，但希望打完注射藥劑後幾天內就能回到場上。」

此外羅哈斯還補充，「當大谷翔平打出去後，我知道我必須回到本壘，但三壘教練給了停下的信號，當時又感覺到了一些疼痛，」他接著說，「游擊手這個位置需要100%的狀態才能應付如撲接、跑壘、轉身做雙殺等動作，所以換下我是可以理解的。」

Dave Roberts spoke with reporters postgame to discuss the bullpen's performance, Shohei's impressive consistency, and concerns about Miguel Rojas' injury. pic.twitter.com/H3ut5GnnJi — SportsNet LA (@SportsNetLA) September 26, 2024

羅哈斯被換下後，艾德曼（Tommy Edman）移防至游擊，目前道奇傷兵滿營，羅哈斯的狀況對季後賽將至關重要，對此羅哈斯說，「在季後賽中，我會密切注意自己狀況，只要注射有效，我會盡全力回到場上，」他誓言將盡一切努力恢復狀態以便繼續比賽。