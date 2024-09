跑壘時因傷退場　道奇羅哈斯：盡一切努力回到賽場

實習記者胡冠辰/綜合報導

在今天(台灣時間26日)洛杉磯道奇與聖地牙哥教士交手的比賽中,4局下道奇王牌球星大谷翔平擊出深遠二壘安打,在壘上的羅哈斯(Miguel Rojas)從一壘嘗試衝回本壘,但他在經過三壘的時候被三壘教練喊停,此時羅哈斯露出痛苦表情,隨後道奇宣布羅哈斯因「左腳髖部緊繃」被換下場。

羅哈斯昨天在9局下敲出非常戲劇性的「再見三殺打」,讓道奇隊的反攻功虧一簣;今天他誓言捲土重來,在4局下選到保送上壘,道奇隊兩出局攻佔1、2壘。

緊接著下一棒大谷翔平擊出右外野方向深遠的二壘安打,羅哈斯從一壘嘗試衝回本壘,但他在經過三壘的時候被三壘教練喊停,此時羅哈斯露出痛苦表情,隨後道奇宣布羅哈斯因「左腳髖部緊繃」被換下場。

Shohei for the lead! pic.twitter.com/ZJ7hmlhdFM

賽後羅哈斯表示,「是左腳受傷了,在上個半局為了接殺高飛球,轉身時就已經感到疼痛,雖然一直帶著這個疼痛,但希望打完注射藥劑後幾天內就能回到場上。」

此外羅哈斯還補充,「當大谷翔平打出去後,我知道我必須回到本壘,但三壘教練給了停下的信號,當時又感覺到了一些疼痛,」他接著說,「游擊手這個位置需要100%的狀態才能應付如撲接、跑壘、轉身做雙殺等動作,所以換下我是可以理解的。」

Dave Roberts spoke with reporters postgame to discuss the bullpen's performance, Shohei's impressive consistency, and concerns about Miguel Rojas' injury. pic.twitter.com/H3ut5GnnJi