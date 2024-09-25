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中信特攻新血＋1　國體大隊長徐宇煇「通過測試」獲1年合約

▲▼徐宇煇通過測試，正式成為中信特攻的一員。（圖／中信特攻提供）

▲徐宇煇通過測試，正式成為中信特攻的一員。（圖／中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

距離台灣職業籃球大聯盟（TPBL）全新熱血賽季開打，剩不到1個月的時間，新北中信特攻球團今（25）日宣佈，簽進隨隊測試的徐宇煇，給予一年合約肯定，期待他以侵略性的防守帶動進攻，提升團隊攻防強度。

現年22歲的後衛徐宇煇，黃衫背號選擇34號，身高182公分、體重90公斤，來自豐陽國中、青年高中，今年畢業於國立體育大學。徐宇煇大四時擔任國立體大籃球隊隊長，並帶領球隊挺進八強，雖然充滿壓力，但也學習到許多不一樣的課題。

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徐宇煇在今年度中信特攻主辦的「adidas Summer League夏季聯賽」期間隨隊測試，經過教練團的觀察，認為徐宇煇的表現符合球隊期待，決定給予一年合約肯定。

徐宇煇雖在選秀會上沒有獲得球隊青睞，但他靠著自身努力及不放棄的精神，在夏季聯賽中抓住教練團目光，尤其屢屢展現強悍的防守特色，極具對抗意識。

中信特攻總教練李逸驊很高興徐宇煇加入團隊，「基本上宇煇的整個身體素質非常壯碩，所以他在防守上，可以針對敵隊射手做一些緊迫的、身體接觸的侵略性防守；投籃的部分，宇煇的出手速度也蠻快，對球隊的三分線命中率應該有蠻大的幫助！歡迎宇煇！」

能夠加入中信特攻大家庭，徐宇煇表示，「很開心，覺得努力有一些回報，但未來還有很長一段路，要繼續努力，加強自己不足的地方，努力學習並在場上能夠迅速應變。在學校時畢竟還是學生，有犯錯空間，但到了職業就是要用最短的時間，把自己不足或錯誤的地方盡快修正。」

徐宇煇也透露隨隊測試期間的心境，「我把每一天都當成最後一天在練習，因為永遠不知道明天會有什麼結果，每天都全力去拚！」

關鍵字： TPBL中信特攻徐宇煇

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