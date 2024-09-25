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專訪／袋棍球協會10年有成　從理事長兒子的興趣發展到基層新興運動

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／記者簡名杉攝）

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／專訪

中華民國袋棍球協會自2014年成立，迄今已邁入第10年，這項運動在台灣發展從0到有，理事長林雅貞功不可沒，原本這項運動只是她兒子與同學在美國讀書時的興趣，現在逐漸在台灣發展成基層新興運動，全台有超過52所學校成立袋棍球隊，林雅貞在這次專訪中暢談這10年來的辛苦與成果。

袋棍球、又稱為長曲棍球，是起源於北美原住民部落的一項運動，歷經法國統治殖民改良並更改規則後，於現今的美國、加拿大成為「國民運動」，目前袋棍球分為四項主流項目，分別是室外男子、室外女子、室內男子以及軟式袋棍球，主要玩法為球員用棍子來傳、接、運球，把球射進對方龍門即可得分，得分高的一方勝出，但因為有不少身體碰撞，所以袋棍球選手身上都必須穿著護具、頭盔，目前袋棍球於北美有國家袋棍球聯盟、北美職業袋棍球大聯盟兩個職業聯盟，同時也將是2028年洛杉磯奧運的競賽項目之一。

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兒子興趣成契機　媽媽陰錯陽差在台推廣袋棍球

理事長林雅貞談到自己當初會接觸到袋棍球的契機，「在美國唸書的兒子，小學五年級的時候去上暑期，他回來我就問他說，『欸你有打籃球嗎？』他說，『喔沒有，我去我學了一個新的運動，叫袋棍球。』我問他什麼是袋棍球，他說，『喔你不知道台灣沒有。』就這樣擱著我也沒有去管，反正就是一個運動好玩，結果到了他要去申請美國大學的時候，他本來是籃球校隊，但是留學顧問就跟他提議，自己朋友的兒子也有在打袋棍球，兩個人一起在台灣做一個推廣袋棍球的專案，有利於大學申請，於是他們就開啟了這個專案。」

林雅貞坦言，當初是自己的兒子為了課業在台灣推廣袋棍球，身為母親，因為在台灣袋棍球裝備非常稀少，於是她與友人一同到美國引進裝備，並創立中華民國袋棍球協會，幫助自己的兒子能完成專案，之後兒子雖申請上美國大學，不過留下來許多袋棍球裝備不知道如何處理，兩人討論後決定捐給偏鄉的小朋友，跟台東的公東高工聯絡之後，該校校長也非常支持，於是公東高工成為全台灣第一所成立袋棍球社團的學校。

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／中華民國袋棍球協會提供）

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／中華民國袋棍球協會提供）

萬事起頭難　起完頭要堅持下去更難

雖然一開始推廣袋棍球是為了幫助兒子申請學校，但兒子出國唸書之後無暇幫忙，使得林雅貞開始獨立繼續維持袋棍球協會，她強調，「我是想要讓他知道說，你開始了一件事情，就要把它做好！」

有了第一所成立社團的學校，不過更大的挑戰是「沒人教」，林雅貞說，「第一個困難就是我要找誰去教這些小孩子？剛好香港離我們最近，香港其實發展袋棍球已經很久了，我就跑去香港拜訪他們袋棍球協會的會長，問他可不可以介紹教練願意到台灣來教球，也就很幸運2014年剛好他們打完世界錦標賽，有一位港大畢業的選手去過台東，很喜歡衝浪，所以他就很開心的接下這份工作，並住在台東，他就是我們現在的關梓樺教練。」

林雅貞笑說，關梓樺一直說自己是被她「騙」來台灣的，「他以為當教練就是我去教教球，就走了，後來教了一段時間，他發現我要的其實是一個跟我一起發展協會的人，我需要他顧好這些小朋友，當初他也只是個剛畢業的大學生，所以我們兩個之間的溝通也不是很順利，我等於是要用媽媽的角色，安撫他、告訴他這些事，但是很幸運他接受了我所有的理念，願意跟我一起去發展協會。」

「你說有沒有困難呢？每一件事都是困難，因為都沒有發生過，尤其我又不是一個運動的人，所以很多事情我也都在摸索，但很幸運的就是，在我做這件事情的時候，很多的助力都會出現，這也是我覺得很奇妙的地方，缺什麼東西就會突然出現，一路支撐我一路走到現在，每當你解決一個困難的時候，你就會得到成就感。」林雅貞說。

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／記者簡名杉攝）

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／記者簡名杉攝）

因為不懂運動　所以相信專業

林雅貞坦言，自己並不是運動界出身的人，不過目前台灣的袋棍球選手也都不是運動員出身，林雅貞認為，與其說自己是做「運動協會」，更像是在做「教育」，她透露，「我從台東開始，在過程中慢慢去設立我的目標，我也是到了台東之後才了解台東的生態，我希望能夠用這些東西，讓台東的孩子有機會能夠走出他們的既有的一些生活圈，讓他們眼界可以更大一點。」

她透露當年4月在公東高工成立社團後，10月就在城市科大也成立社團，目的就是讓這第一批加入袋棍球運動的孩子們可以銜接上去，「但是我也必須說服這些小孩的家長們，所以我就一一的去拜訪他們，希望他們能夠放手讓小朋友去發展，其實我的理念是並不是因為用成績做我的終極目標，我知道這個運動一開始根本沒人知道，要去耕耘它非常困難，我需要一段很長的時間，希望像種樹一樣把這棵樹慢慢種起來。」

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／中華民國袋棍球協會提供）

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／中華民國袋棍球協會提供）

把「選手」當「孩子」　培養一技之長多方發展

林雅貞強調，自從推廣袋棍球以來，就一直希望這些打袋棍球的孩子們不要只會打球，「我希望他們接觸到更多、學會做事，所以他們畢業之後可以到協會來上班，因為我相信你不管在哪裡上班，學會做事的邏輯以及觀念之後，你到哪裡都能生存，而不是只是一個運動員。」

不只把球員當「選手」，林雅貞更是把他們都當成自己的小孩，「我們比較像公司的感覺，因為我希望他們多方面發展，比如說辦比賽你們要去跟廠商聯絡，你們要去做什麼，都要你們自己去摸索，你們自己去練等級吸取經驗，就跟一般公司是一樣的，你以後可以出去做採購、你可以到運動用品公司去上班、可以運用到很多，因為畢竟他們本來就不是運動員，所以我必須賦予他們其他的技能，我想這是對他們的負責任，我希望他們留著繼續打球之外，也必須給他們的人生另一條路去走。」

關鍵字： 袋棍球林雅貞

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