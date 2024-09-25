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「NBA百億男」坦圖錯失FMVP、奧運被冰　自家綠軍主帥竟很開心

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)今夏雖喜迎生涯首座NBA總冠軍，但他錯失了FMVP獎項，入選美國男籃奧運名單，卻在巴黎枯坐板凳，對此他今(25)日受訪時透露，自家主帥馬茲拉(Joe Mazzulla)可能是世界上最開心他受到如此「待遇」的人，「這很奇怪，但如果你了解Joe，這就說得通了。」

▲▼獨行俠唐西奇、厄文；塞爾提克坦圖、布朗、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

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坦圖今年6月率綠衫軍贏得隊史第18冠，他是NBA史上僅有的6名冠軍球員，能在單一季後賽場均得分(25分)、籃板(9.7個)和助攻(6.3次)都高居全隊之冠，卻是當中唯一未能獲得總決賽MVP的球員。之後他以5年3.14億美元(約102億台幣)的價碼續約，領到NBA史上最大合約，並入選美國奧運男籃名單。

但坦圖的巴黎奧運之旅與他預期的完全不同，他沒能成為關鍵球員，反倒進了「冷凍庫」，6戰僅打了4場，4強賽整場被冰，金牌戰也只打了11分鐘，場均上場17.7分鐘是全隊第2低，成了主帥柯爾(Steve Kerr)縮減輪替陣容的「犧牲品」。

▲▼塞爾提克一哥坦圖在美國隊被冰。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖在美國隊被冰。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克今日舉行媒體日，坦圖被問到他將如何利用奧運的「經歷」來激勵自己，對此他語出驚人表示，「我經常和Joe聊天。他可能是世界上最開心我沒拿下總決賽MVP，然後在奧運有兩場沒得上場的人。」

坦圖補充說道，「這很奇怪，但如果你了解Joe，這就說得通了。」事實上，聯盟55年來最年輕的冠軍教頭馬茲拉，在奧運期間還特地飛到巴黎去關心自家一哥坦圖，確保一切都沒問題，可看出他非常關心子弟兵。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

坦圖在巴黎奧運因為上場時間相當有限，僅繳出場均5.3分、5.3助攻和1.5籃板，他甚至沒能命中任何一記三分球，整體命中率暴跌到38%，儘管內心難免感到不舒服，他仍堅定表示，「我相信一切都是有原因的。但這是一次很好的經歷。我們贏得了金牌。」

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖馬茲拉巴黎奧運美國男籃

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