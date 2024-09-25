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台灣明年2月將舉辦經典賽資格賽　棒協：大聯盟初步允諾

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲2023WBC世界棒球經典賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）在社群平台「X」爆料，台灣將舉辦明年世界棒球經典賽（WBC）資格賽其中一組賽事。棒協秘書長林宗成證實，大聯盟初步允諾由台灣舉辦資格賽。比賽地點極可能會在台北大巨蛋。

明年經典賽將3月5日開打，共有20支參賽隊伍，分為4組在不同地區舉辦，目前已確定16隊，剩下4隊要從資格賽升上來。

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台灣由於上一屆經典賽預賽最後一名，明年經典賽必須先從資格賽打起，爭取從資格賽晉級到3月的正式賽。

羅梅洛在「X」報導，明年經典賽資格賽8支參賽球隊分組確定，分成2組進行比賽，各組有2隊晉級到正賽。台灣將在明年2月19日到26日舉辦其中一組賽事，與西班牙、尼加拉瓜、南非分在同組。

另一組資格賽則在亞歷桑那舉行，有哥倫比亞、中國、巴西及德國。各分組第一名直接晉級，第2、3名對戰勝隊取得晉級資格。

棒協秘書長林宗成表示，已初步取得大聯盟允諾可以申辦資格賽，並且也獲得台北市體育局同意在台北市比賽，接下來要跟體育署申請舉辦經典賽資格賽，體育署同意之後即可正式跟大聯盟提出申辦。

林宗成表示，資格賽的分組已經確定，比賽時間則是在明年2月中、下旬，比賽地點可能在台北大巨蛋、備案是天母球場

關鍵字： 經典賽WBC世界棒球經典賽資格賽

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