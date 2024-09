新帥瑞迪克揭曉湖人先發5人！　洛城記者：漢姆花8個月才搞定

Darvin Ham needed eight months and nearly 50 games to land a starting lineup



JJ Redick needed two months and zero games.



Redick revealed on Wednesday that he's already settled on his starting lineup: D'Lo, Reaves, Rui, LeBron and ADhttps://t.co/F1km2NdvuX — Jacob Rude (@JacobRude) September 24, 2024

記者游郁香/綜合報導

湖人新任主帥瑞迪克(JJ Redick)近日作客《ESPN》的播客節目「The Lowe Post」,揭曉新賽季的先發陣容,雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)搭配主控羅素(D'Angelo Russell)、里夫斯(Austin Reave)和八村壘。這位帥哥教頭的「高效率」,意外讓前主帥漢姆(Darvin Ham)被隨隊記者魯德(Jacob Rude)嘲諷了一番。

Have you settled on a Starting Five?



“Yeah. It’ll be the Starting Five that went 23-10 last year.”



DLO, Reaves, Rui, LeBron, AD.



“Yup.”



- Coach JJ Redick on the latest @ZachLowe_NBA Podcast pic.twitter.com/FcxX8A1W13 — Lakers Legacy (@LakersLegacyPod) September 25, 2024

儘管湖人的訓練營下周才要開始,瑞迪克已經決定好先發陣容,並在播客節目上公開,「是的,將是上季取得23勝10敗的那個先發5人。」不動雙巨頭詹姆斯、戴維斯,搭配主控羅素、「鄉村Kobe」里夫斯和混血前鋒八村壘,這也是上季最常被使用的先發陣容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

JJ Redick on what his starting 5 will be:



“It’ll be the starting five that went 23-10 last year.” pic.twitter.com/rvjxcTKC0c — Lakers All Day Everyday (@LADEig) September 25, 2024

根據《Basketball Reference》的統計,詹姆斯領銜的這套先發5人,上季共一起上場388分鐘,每百回合得分比對手多了6.8分。

▲湖人天王詹姆斯。(圖/VCG)

湖人隨隊記者魯德(Jacob Rude)藉機嘲諷了前任教頭一番,「漢姆花了8個月和將近50場比賽才確定先發,瑞迪克只用了2個月和0場比賽。 」

湖人上季取得47勝35敗,以西區第8之姿挺進季後賽,首輪就被金塊橫掃出局,賽季畫下句點後,火速與漢姆分道揚鑣。從漢姆手上接過兵符的瑞迪克,是一名菜鳥教頭,在洛城今夏補強碰壁之下,他必須想辦法提升原有陣容的表現。

▲湖人詹姆斯、戴維斯。(圖/VCG)

談到球隊新賽季將有何改變時,瑞迪克指出,會在禁區和三分線多出手,同時增加進攻籃板,「我認為就進攻而言,會有相當多的移動。希望投籃的質量會有所改善。我們討論了如何創造更多的禁區觸球機會,也討論了如何投更多的三分球。」

「我們討論了在中距離投籃上需要給某些球員一些自由度,無論是在低位還是單打,但希望投籃的質量會有所改善。我認為從擁有球權的角度來看,這支球隊去年以及歷史上這個陣容創造的一個優勢是罰球數。」瑞迪克說, 「除此之外,沒有創造出太多的優勢。所以我們會嘗試創造一些優勢,其中之一,是我們會非常重視進攻籃板和底角的衝擊。」

▲湖人天王詹姆斯。(圖/VCG)