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新帥瑞迪克揭曉湖人先發5人！　洛城記者：漢姆花8個月才搞定

記者游郁香／綜合報導

湖人新任主帥瑞迪克(JJ Redick)近日作客《ESPN》的播客節目「The Lowe Post」，揭曉新賽季的先發陣容，雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)搭配主控羅素(D'Angelo Russell)、里夫斯(Austin Reave)和八村壘。這位帥哥教頭的「高效率」，意外讓前主帥漢姆(Darvin Ham)被隨隊記者魯德(Jacob Rude)嘲諷了一番。

儘管湖人的訓練營下周才要開始，瑞迪克已經決定好先發陣容，並在播客節目上公開，「是的，將是上季取得23勝10敗的那個先發5人。」不動雙巨頭詹姆斯、戴維斯，搭配主控羅素、「鄉村Kobe」里夫斯和混血前鋒八村壘，這也是上季最常被使用的先發陣容。

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根據《Basketball Reference》的統計，詹姆斯領銜的這套先發5人，上季共一起上場388分鐘，每百回合得分比對手多了6.8分。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／VCG）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／VCG）

湖人隨隊記者魯德(Jacob Rude)藉機嘲諷了前任教頭一番，「漢姆花了8個月和將近50場比賽才確定先發，瑞迪克只用了2個月和0場比賽。 」

湖人上季取得47勝35敗，以西區第8之姿挺進季後賽，首輪就被金塊橫掃出局，賽季畫下句點後，火速與漢姆分道揚鑣。從漢姆手上接過兵符的瑞迪克，是一名菜鳥教頭，在洛城今夏補強碰壁之下，他必須想辦法提升原有陣容的表現。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／VCG）

▲湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／VCG）

談到球隊新賽季將有何改變時，瑞迪克指出，會在禁區和三分線多出手，同時增加進攻籃板，「我認為就進攻而言，會有相當多的移動。希望投籃的質量會有所改善。我們討論了如何創造更多的禁區觸球機會，也討論了如何投更多的三分球。」

「我們討論了在中距離投籃上需要給某些球員一些自由度，無論是在低位還是單打，但希望投籃的質量會有所改善。我認為從擁有球權的角度來看，這支球隊去年以及歷史上這個陣容創造的一個優勢是罰球數。」瑞迪克說， 「除此之外，沒有創造出太多的優勢。所以我們會嘗試創造一些優勢，其中之一，是我們會非常重視進攻籃板和底角的衝擊。」

▲▼湖人天王詹姆斯、戴維斯。（圖／VCG）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／VCG）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯瑞迪克

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