2屆FMVP變痛痛人？雷納德右膝再動刀　能否趕上快艇開幕戰成疑

Lawrence Frank on Kawhi Leonard in his opening statement:



"His right knee, the swelling has significantly gone down. It's almost gone. He wants to participate in everything in training camp but we're gonna hold him back from drill work and really focus on strengthening because… pic.twitter.com/OH3M0pRkqt — Tomer Azarly (@TomerAzarly) September 24, 2024

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)自2019年夏天轉戰快艇後就屢次爆出膝傷，在訓練營展開前1周，《The Athletic》披露，他這個休賽季再次針對發炎的右膝進行手術，球隊總裁法蘭克(Lawrence Frank)表示，膝蓋已明顯消腫，但他在訓練營中將受到一些「限制」，能否趕上對太陽的開幕戰，目前仍是未知數。

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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33歲的雷納德右腳曾遭逢股四頭肌傷勢，伴隨膝蓋前十字韌帶和半月板撕裂，上季末他又受到右膝發炎所苦，季後賽首輪僅勉強打了2場。他今夏原本被選入美國奧運男籃，卻在報到幾天後就宣布退出，《ClutchPoints》7月時曾2度詢問快艇，這位2屆FMVP是否動刀治療右膝，總裁法蘭克當時並未給出明確的答案。

Clippers star Kawhi Leonard underwent a procedure on his knee in the offseason, sources tell me and @LawMurrayTheNU. The franchise said today Leonard will be limited to strengthening his knee to start Clippers training camp, but team officials are optimistic about his progress. pic.twitter.com/VtCvlBEhPf — Shams Charania (@ShamsCharania) September 25, 2024

《The Athletic》今(25)日證實了這一猜想，名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，雷納德這個休賽季確實進行手術修復右膝。法蘭克透露，雷納德膝蓋已消腫，「他希望參加訓練營中所有活動，但我們會讓他避免進行一些訓練，因為我們的目標是讓他達到100%的狀態，這樣他不僅能有一個偉大的賽季，還能續戰很多年。」

法蘭克說，「腫脹確實如我們預期那樣消退了，只是花了比預期更長的時間才達到現在的狀態。我很高興它現在已經消退了，我們希望它能在整個賽季中保持這樣的狀態。」

雷納德預計參加快艇下周在夏威夷舉行的訓練營，為10月24日對太陽的開幕戰做準備，不過他能否趕上開季，現階段仍是個疑問。

法蘭克強調，雷納德對自己的復原狀態抱持樂觀態度， 「我們開始看到隧道盡頭的光明。我們希望這一切能發生得更早、更快，但你經歷了所有不同的訓練、治療、方法，翻遍每一塊石頭，諮詢所有的專家。我認為他受到鼓舞的是，我們的方向非常正確。」