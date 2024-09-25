運動雲

>

2屆FMVP變痛痛人？雷納德右膝再動刀　能否趕上快艇開幕戰成疑

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)自2019年夏天轉戰快艇後就屢次爆出膝傷，在訓練營展開前1周，《The Athletic》披露，他這個休賽季再次針對發炎的右膝進行手術，球隊總裁法蘭克(Lawrence Frank)表示，膝蓋已明顯消腫，但他在訓練營中將受到一些「限制」，能否趕上對太陽的開幕戰，目前仍是未知數。

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

33歲的雷納德右腳曾遭逢股四頭肌傷勢，伴隨膝蓋前十字韌帶和半月板撕裂，上季末他又受到右膝發炎所苦，季後賽首輪僅勉強打了2場。他今夏原本被選入美國奧運男籃，卻在報到幾天後就宣布退出，《ClutchPoints》7月時曾2度詢問快艇，這位2屆FMVP是否動刀治療右膝，總裁法蘭克當時並未給出明確的答案。

《The Athletic》今(25)日證實了這一猜想，名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，雷納德這個休賽季確實進行手術修復右膝。法蘭克透露，雷納德膝蓋已消腫，「他希望參加訓練營中所有活動，但我們會讓他避免進行一些訓練，因為我們的目標是讓他達到100%的狀態，這樣他不僅能有一個偉大的賽季，還能續戰很多年。」

▲▼快艇衛斯布魯克與獨行俠華盛頓發生衝突，快艇雷納德、獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

法蘭克說，「腫脹確實如我們預期那樣消退了，只是花了比預期更長的時間才達到現在的狀態。我很高興它現在已經消退了，我們希望它能在整個賽季中保持這樣的狀態。」

雷納德預計參加快艇下周在夏威夷舉行的訓練營，為10月24日對太陽的開幕戰做準備，不過他能否趕上開季，現階段仍是個疑問。

法蘭克強調，雷納德對自己的復原狀態抱持樂觀態度， 「我們開始看到隧道盡頭的光明。我們希望這一切能發生得更早、更快，但你經歷了所有不同的訓練、治療、方法，翻遍每一塊石頭，諮詢所有的專家。我認為他受到鼓舞的是，我們的方向非常正確。」

▲▼獨行俠唐西奇、快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇雷納德Kawhi Leonard

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄　道奇遭教士「再見三殺守備」落敗

大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄　道奇遭教士「再見三殺守備」落敗

林岳平「天變」避敗：我看到左外野好像有一波密集的雨勢...

林岳平「天變」避敗：我看到左外野好像有一波密集的雨勢...

周思齊引退催淚曲　原來是PS女孩小迪親選致敬

周思齊引退催淚曲　原來是PS女孩小迪親選致敬

兄弟日籍教頭與八大業者聚餐？球團澄清：是餐廳內其他客人

兄弟日籍教頭與八大業者聚餐？球團澄清：是餐廳內其他客人

大谷翔平第一次打大聯盟季後賽　官網：這不是他的錯

大谷翔平第一次打大聯盟季後賽　官網：這不是他的錯

古林睿煬4局退場創本季最短　林岳平：避免狀態下滑

古林睿煬4局退場創本季最短　林岳平：避免狀態下滑

大谷翔平首打席二壘安打　第95支長打刷新道奇隊史紀錄

大谷翔平首打席二壘安打　第95支長打刷新道奇隊史紀錄

職棒拖累排行？古久保反駁　對「守備一流說」也有疑問

職棒拖累排行？古久保反駁　對「守備一流說」也有疑問

被周思齊點名「短今哏」　江坤宇：學長想緩和氣氛

被周思齊點名「短今哏」　江坤宇：學長想緩和氣氛

兄弟最後一次作客新莊　平野惠一抱緊鋒總笑：別太用力打

兄弟最後一次作客新莊　平野惠一抱緊鋒總笑：別太用力打

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

熱門新聞

大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄　道奇遭教士「再見三殺守備」落敗

林岳平「天變」避敗：我看到左外野好像有一波密集的雨勢...

周思齊引退催淚曲　原來是PS女孩小迪親選致敬

兄弟日籍教頭與八大業者聚餐？球團澄清：是餐廳內其他客人

大谷翔平第一次打大聯盟季後賽　官網：這不是他的錯

古林睿煬4局退場創本季最短　林岳平：避免狀態下滑

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄

2餅總「天變」避敗：左外野有一波...

3周思齊引退催淚曲　PS女孩小迪巧選

4兄弟日籍教頭與八大業者聚餐？球團澄清

5大谷第一次大聯盟季後賽　官網：不是他的錯

最新新聞

1李灝宇獲選2A聯盟明星二壘手

2海神「神隊友季票」27日限時開賣

3重溫三連霸　潘威倫引退邀25戰友

4大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄

5加碼最後感謝！周思齊26日、27日一齊洲際見

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋　相約花蓮唱「I Love You 無望」

王念好首度MVP秀舞技跳到投降　笑言之前偷練被發現

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

周思齊：看過四萬人一起哭嗎　「感謝當年傻小子加入兄弟」

穿上「黃金聖衣」周思齊幫一把　黃泰龍爆笑分享：他嘴賤是被逼的

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366