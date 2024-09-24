林岳平「天變」避敗：我看到左外野好像有一波密集的雨勢...

▲統一獅隊總教練林岳平。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿主場迎戰統一獅的比賽上演了一場精彩的投手大戰，雙方在正規9局戰成1:1平手。就在第10局突破僵局延長賽展開之際，天公不作美，一場突如其來的大雨打斷比賽，兩隊最終決定裁定和局。獅隊總教練林岳平賽後直言，只要沒有輸，都是好結果。

兩隊戰到9局仍是1比1，進入延長賽突破僵局。10局下二壘有人，馬傑森短打護送跑者盜三壘，正當宋嘉翔準備上場打擊之際，球場突然下起雨來。

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雨勢來得又急又快，統一獅總教練林岳平立即上前向裁判反應。現場工作人員於21:50拉起保護帆布，宣布比賽暫停。

老天爺似乎在和球員們開玩笑。雨勢很快就減弱，工作人員於22:00左右掀起帆布，準備勘查場地狀況。

可就在場地整理工作進行到一半時，天公又開了另一個玩笑——22:18，又一波雨勢襲來，兩隊最後決定裁定和局，桃猿今年在延長賽仍未得分，延長賽一勝難求，戰績為1和4敗。

「餅總」林岳平啟動「天變」奏效，他在賽後表示，「在我的這個角度，有看到左外野好像有一波密集雨勢出來，那時間點也開始越來越大，只是希望裁判稍微關注一下，接下來雨勢比較不適合投球，是不是先中斷，雨停再重新開始。」

「當然，當下結果對我不利，還是必須在那個時間點，讓球隊有機會、能夠在好的狀態下比賽。」比賽最終是和局收場，對林岳平來說，只要沒有輸，都是好的結果。

