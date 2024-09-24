從喇叭組到啦啦隊女孩　周思齊記憶中的新莊有香腸和臭豆腐

▲周思齊。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟24日作客新莊球場，周思齊回憶滿滿，他在新莊生涯累計1484打席，比洲際球場1318打席還要多，賽前回憶起新莊棒球場的變遷，分享他在職業生涯中見證的球場今昔對比，看台上從喇叭組變成啦啦隊。

周思齊表示，他初入職業時期的新莊球場可說是非常「陽春」。「以前打擊區是水泥地，沒有保護網，也沒有椅子和電風扇。」他回憶道，「更誇張的是，休息室裡面也是水泥地，連置物櫃都沒有。」周思齊解釋，當時新莊棒球場的設計更像是一座田徑場，而非專業的棒球場。

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最讓周思齊印象深刻的是，早期新莊球場甚至沒有專門的牛棚區域。「那時候是完全平的，沒有隆起的投手丘。」他說。談到看台，周思齊回憶道，「我還打過沒有第二層看台的時代。」

球場的氛圍也與現在大不相同，周思齊笑著說，「以前是喇叭組在打鼓，現在則是有專業的啦啦隊應援。」更特別的是，當時的球場內還允許小販進入。「賣香腸的、臭豆腐的都可以進來，比賽時常常聞到各種食物的味道，洋將都說好臭。」他想起當時的氣氛很像夜市，很多小販把攤子推進來。

周思齊也提到了一些有趣的細節，如觀眾使用「吧噗」來加油，後來改用吹的氣笛，現在也已經禁止了。他表示，「我有幸經歷了最陽春的時代，也見證了現在台灣棒球最好的時代。」