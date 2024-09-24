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陳真吸收高國輝鼓勵重返一軍　女兒一句童言留長髮變「小賈斯汀」

▲▼陳真留長髮。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳真留長髮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將外野手陳真今年7月因膝傷降二軍，但經過一個半月的積極復健後，於9月23日升上一軍並於24日對兄弟先發指定打擊排第8棒。陳真受傷後獲得二軍打擊教練高國輝的鼓勵與建議，更因女兒的一句話，意外地讓他決定留起長髮。

陳真表示，他的傷勢經檢查後發現是韌帶輕微撕裂，屬於第一級傷害，是較輕微的情況。在一個半月的復健期間，他每天進行強化訓練，以加強膝蓋的恢復。

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即使受傷時無法上場比賽，陳真仍努力保持手感。他透露自己會到牛棚觀察二軍投手練投，雖然無法實際打擊，但通過持續觀球來維持看球的感覺。這樣的努力也反映在他重返二軍後的表現上，連續三場比賽都有安打演出。

高國輝教練在陳真復健期間給予了重要的指導和鼓勵。陳真說，「輝哥教我該如何調整打擊策略，同時也鼓勵我保持正面心態，畢竟他也曾經受過傷，知道不能急，所以強調要把傷養好才能應付比賽。」

有趣的是，陳真升一軍新造型引起熱議，留了長頭髮，竟是因為女兒的一句話而決定的。他笑著解釋，「老婆告訴我，女兒看YouTube時，看到小賈斯汀的時候，叫了爸爸，於是決定留長髮試試看。」

談到本季表現，陳真坦言如果沒受傷，可能會有更好的突破。他強調，「今年對我來說很重要，我已經不是球隊最年輕的選手了，必須有所突破才能在這個環境中繼續競爭。」

重返一軍後，陳真展現了強烈的決心，希望能為球隊做出更多貢獻。他表示會更加努力練習，向學長和教練學習，力求在未來的賽事中有更出色的表現。

關鍵字： 陳真富邦悍將外野手復健留長髮

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