古久保：江少慶、徐若熙沒打12強很可惜　林凱威是可用之兵

▲江少慶。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

世界12強棒球賽11月10日開打，中華隊投手陣容令教練團頭痛。樂天桃猿總教練古久保健二直呼，少了富邦悍將江少慶以及味全龍徐若熙，真的很可惜。

中華隊目前開出60人名單，據了解，旅外投手比較篤定的是響尾蛇林昱珉，球團也同意放行參賽。攤開國內投手名單，有些投手受傷，也影響戰力，包括江少慶，傳出胸肌受傷，本季應提前結束。

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古久保也說，「江少慶不能打真的是殘念啊，過去在富邦和他共事過，他真的是一位非常好的投手。」

日前，日本隊12強教頭井端弘和也來台情蒐，古久保透露，「有從他那裡得知，若熙因為球季局數限制的關係，好像不會上，這也是比較可惜的地方。」

他進一步指出，「（東北樂天）家豪好像也有腰傷？看來投手是需要擔心的一環。」

是否有看好自家投手？古久保表示，自己並非教練團成員，還是要國家隊怎麼考量，不過黃子鵬這種類型投手，應該是可用之兵，「早期韓國對側投打得沒這麼好，現在是不知道啦。」

據悉黃子鵬、莊昕諺、陳柏豪以及王志煊都有在大名單中。古久保也說，可以考慮看看味全龍林凱威，「他應該能夠丟短局數，投球又有速度，有他的話，應該會滿有趣的，當然，一切還是要看教練團的決定，我想確實有許多滿有趣的投手。」

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

