FA三姝擔任越野跑應援團　直呼在森林跑步「太酷辣」

▲Fubon Angels三姝慈妹、安娜及卡洛琳擔任越野跑應援團。（圖／THE NORTH FACE提供）

記者簡名杉／綜合報導

「THE NORTH FACE」北面山地節在上週末於東北角福隆龍門露營區盛大登場，連續兩天共計有超過千人到場共襄盛舉，親自感受東北角之美與戶外探索之樂。參加活動不分老幼的探索者們都有機會體驗攀岩、露營、登山健行及水上活動帶來的各種樂趣，主辦單位特別邀請到Fubon Angels成員慈妹、安娜及卡洛琳為參賽者加油，她們直呼在山林間跑步真是「太酷了」。

過去多在籃球、棒球或是路跑賽事為參加者應援的Fubon Angels成員慈妹、安娜及卡洛琳，也在本次賽事中，獻出三位越野跑應援的初體驗。除了一早就活力四射，帶領跑者們以充滿健康活力的暖身操熱身，更親自到越野跑路徑上的補給站，和跑者們互相擊掌加油，提供除了香蕉、巧克力及飲水補給之外的最佳「精神力」應援，希望跑者們能順利平安完賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Fubon Angels三姝慈妹、安娜及卡洛琳擔任越野跑應援團。（圖／THE NORTH FACE提供）

為了做好應援團的角色，慈妹在賽前親自體驗人生第一次越野跑，發現原來在山林間跑步是多麼有趣的一件事，也積極鼓勵喜愛運動的安娜及卡洛琳一同嘗試越野跑，完成人生首次的越野跑補站應援之後，三人異口同聲地表示，「能跑在山裡的土徑還有小溪間真的太酷了！很建議一般在都市裡路跑的跑者可以進一步挑戰，跑起來更野更自在，希望明年我們三人都能以參賽者的身份挑戰越野跑！」

在越野跑賽前之夜，THE NORTH FACE特別邀請兩位港台簽約越野跑運動員江晏慶與曾小強來到會場，與跑者們分享挑戰UTMB的心路歷程。才剛在上個月底以13小時34分29秒的成績完成人生首場UTMB CCC越野跑賽的江晏慶，也是目前所有台灣參與CCC賽事的最佳紀錄創造者，特別在現場鼓勵跑者持續以雙腳挑戰未知的極限，更感謝主辦單位在台灣持續舉辦越野跑活動，希望更多跑者藉由參與短里程數的賽事，親自用身體感受跑在山林水間的不同野趣。

今年賽事特別加入了野跑探險組(27公里)及凹豆挑戰組(14公里)比賽。在較有競技強度的27公里賽事中，由江晏慶以2小時45分54秒稱冠；女子第一名則由董孟芸以3小時33分55秒封后；凹豆挑戰組14公里男子組第一名由陳威廷以1小時11分19秒拿下，女子組則由赫嵐妮以1小時22分51秒拿下第一。